Er heerst een zeer enerverende toestand in ons land en die hangt helemaal samen met de onrust die op de vreemde valutamarkt is ontstaan, en tot gevolg heeft dat de wisselkoersen van de dollar en de Euro steeds verder stijgen en niemand ons kan vertellen, wanneer het punt wordt bereikt waarop er sprake zal kunnen zijn van stabilisering. Waar het thans op neer komt, is dat de SRD in een vrije val is beland en geldhandelaren steeds meer SRD vragen voor de opgekochte en te verhandelen dollar en of euro. Dit heeft natuurlijk zeer negatieve gevolgen voor de prijzen voor goederen en diensten. Het leven wordt met de dag duurder en de meesten zien het niet meer zitten, omdat de verdiensten niet in hetzelfde tempo toenemen. Zelfs het hebben van twee baantjes, hetgeen zeer vermoeiend is, levert nu niet meer voldoende op om het gezin te verzorgen en de vaste maandelijkse kosten te dekken. Er is overduidelijk sprake van een rap toenemende verarming van ons volk en dat wekt enorme irritatie, hulpeloos- en radeloosheid op. En dan ook nog te bedenken, dat we met een overheid zitten die geen mogelijkheden meer heeft, om zaken in goede banen te leiden omdat ze zelf met enorme tekorten zit op de begroting en haar toevlucht heeft genomen tot de ongebreidelde monetaire financiering , hetgeen de ontwaarding van de Surinaamse dollar alleen nog maar verder zal aanwakkeren. En juist die ontwaarding van de SRD, maakt dat de prijzen in de winkels verder omhoog gaan en vrijwel wekelijks worden aangepast. Het behoeft geen betoog, dat deze toestand niet ongelimiteerd door kan gaan. Niet alleen kunnen de burgers gezien hun voor langere tijd gefixeerde inkomsten steeds minder kopen, de winkeliers hun omzet daalt, terwijl de maandelijkse vaste lasten ongewijzigd blijven of zelfs toenemen. Wat ook als zeer onprettig voor de winkelier is, is dat deze steeds vaker bestookt wordt met profane taal en bedreigingen, omdat de spullen in de winkel zijn verhoogd, doordat ze bij de groothandel ook duurder zijn geworden. Heeft allemaal te maken met de koersstijgingen en steeds meer SRD’s moeten worden neergeteld, om aan de harde buitenlandse valuta dollar en euro te komen. Het komt uiteindelijk allemaal door de geldontwaarding en het volk betaalt altijd het gelag. Vooral de mensen met een klein c.q. beperkt inkomen, worden steeds harder geraakt. Het zijn dan ook de kleinhandelaren die de stukgoederen aan de man brengen die de grootste “kos kosi” te verwerken krijgen. Het probleem ligt echter veel dieper en elders en heeft alles te maken met het macro-economisch en monetair wanbeleid, dat de afgelopen tien jaar door de regering Bouterse en de superminister op financiën, is gevoerd. Een beleid dat ons in de afgrond gebracht heeft en momenteel weer hetzelfde beeld vertoont, als tijdens de zogeheten revo en het kabinet Wijdenbosch (1996-2000) met enorme deviezentekorten en stijgende prijzen. Ook een gierende inflatie werden wij ongewild op getrakteerd door het kabinet Wijdenbosch en Henk Goedschalk op de Centrale Bank. Het is weer en voor de derde keer niet anders met revo-exponenten aan de macht. En ook dit keer is er sprake van grote en grove geldontwaarding van onze nationale munt en verarming van de Surinaamse samenleving. Het trieste, is dat er zeer onvoldoende deviezeninkomsten zijn om binnen korte termijn weer stabiele wisselkoersen, te kunnen garanderen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen, dat er tot aan de verkiezingen geen verandering zal optreden en we allemaal rekening moeten houden met verder stijgende wisselkoersen en prijzen en toenemende onvrede. Het Surinaamse electoraat krijgt op 25 mei aanstaande de mogelijkheid te kiezen voor continuïteit van de huidige chaos op macro-economisch en monetair gebied, of de weg te kunnen inslaan van een andere aanpak die kan leiden tot herstel en uiteindelijk daadwerkelijke vooruitgang.