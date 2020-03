De districtscommissaris van Marowijne Noord-Oost, Freddy Daniel heeft verklaard, dat ingaande heden de grens met Frans-Guyana tot nader order voor een bepaald tijd is gesloten. Er is wel een gecontroleerde mogelijkheid tot het overgaan van de grens van 05.00 uur s’ ochtends tot 21.00 uur s’ avonds. Dat wil zeggen dat na 21.00 uur s’ avonds tot 05.00 uur in de ochtend de grensovergang geheel gesloten is. Te Albina is er sinds donderdag ook een controlepost op de Luitenant Weyneweg die bemand wordt door politie, militairen en medewerkers van ‘Port Health’ van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Er zijn drie handguns in gebruik genomen voor het meten van de lichaamstemperatuur. Een ieder is verplicht bij de douane post te Albina aan te meren bij de oversteek uit Frans-Guyana, Galibi en overige bestemmingen langs de rivier. Zij worden dan gescreend door Port Health medewerkers. Indien er personen zijn van wie er een indicatie is, dat die mogelijk het coronavirus hebben opgelopen hebben, worden die meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen, waar er reeds al voorzieningen zijn getroffen om de doorverwezen personen te testen.. Ook is er een Road block opgezet, waarbij er controle zal worden uitgevoerd op eventuele besmettingsgevallen. Dit wordt gedaan, omdat veel personen ook via de illegale routes Suriname binnenkomen. Deze maatregelen worden getroffen naar aanleiding van de ontdekking van 5 COVID-19 (nieuwe coronavirus gevallen in Saint Laurent Du Maroni, Frans-Guyana. De verscherpte controle is ingevoerd om te voorkomen dat het coronavirus, via deze route zich verplaatst naar andere delen van ons land. De districtscommissaris doet een beroep op de gemeenschap en wordt verzocht de berichten, vanuit het commissariaat te blijven volgen.