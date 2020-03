De naam Wally met de veel besproken opa zou deze week voor de zoveelste keer op social media zijn genoemd in een kwestie, waarbij een internationaal zeer bekende artiest zou zijn bedreigd en daarom heeft afgezien van zijn optreden in Suriname. Geruchten gaan dat de desbetreffende artiest zou zijn aangetrokken door een organisatie. Echter wou de organisatie onder leiding van Wally, de artiest ook contracteren voor een propagandaevenement van een politieke partij. De artiest zou dit hebben geweigerd, gezien hij niet aan de politiek gelieerd wenst te worden. Dit viel niet in goede aarde bij Wally, waarop hij naar verluidt de artiest zou hebben bedreigd. Volgens Wally zou hij een verkrachtingszaak waarvoor de artiest vastzat in Suriname opnieuw laten onderzoeken door tussenkomst van zijn opa, indien de artiest besloot toch nog voet aan wal te zetten in Suriname. De artiest besloot toen op advies van zijn advocaat de show af te zeggen, wat voor veel irritatie heeft gezorgd onder Surinamers. Wanneer zal het maffiagedrag van Wally en naaste familieleden nou eens ophouden? We zijn in de afgelopen jaren vaak geconfronteerd geraakt met maffiapraktijken uit dit geslacht. Een zoon die een straf moet uitzitten voor zijn betrokkenheid bij terrorisme. Een pleegzoon die steeds weer betrokken geraakt bij misdrijf. Wij zijn zeker niet vergeten, dat een aangever van mishandeling plotseling niet meer te vinden was. Zogenaamd is hiermee het zaakje beëindigd. Dan weer een dochter wier naam genoemd werd in het tekenen van contracten met gigantische trawlers. Deze kwestie heeft bijkans een jaar gekost, en hield de gehele gemeenschap bezig. En dan niet te vergeten de godfather uit het geheel die door wanbeleid van zijn ploegie dit gehele land straatarm heeft gemaakt. Het is niet de eerste keer dat Wally in opspraak komt. Vorig jaar werd zijn naam reeds ook al genoemd in een bedenkelijke kwestie. Dit werd later door hem ontkend. Een paar jaren geleden werd deze ‘lieve Wally en tevens kleinzoon’, ook al genoemd in een politiezaak, waarbij er een grote partij verboden spul zou zijn gevonden. Wie in onze Schepper gelooft dat Hij uiteindelijk afrekent met al het kwaad in ons midden blijft hoopvl gestemd.