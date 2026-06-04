Nieuw programma moet groei van Caribische start-ups versnellen

RevUP Caribbean heeft de inschrijvingen geopend voor Cohort 8 van zijn vijf maanden durende incubatieprogramma voor ondernemers uit het Caribisch gebied. Het programma, dat loopt van juli tot december 2026, wordt uitgevoerd in samenwerking met Bridge for Billions binnen het Conecta Caribbean-initiatief en is gericht op start-ups met een hoog groeipotentieel, die zich willen voorbereiden op het aantrekken van investeringskapitaal en verdere opschaling.

Volgens RevUP Caribbean zullen dertig geselecteerde ondernemers toegang krijgen tot een uitgebreid traject dat hen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun bedrijfsmodel, het versterken van hun investeringsgereedheid en het uitbreiden van hun regionale en internationale netwerk.

Sandra Glasgow, managing director van RevUP Caribbean, noemt Cohort 8 de meest ambitieuze editie van het programma tot nu toe. Voor het eerst wordt het programma aangeboden in een blended vorm, waarbij de praktijkgerichte aanpak van RevUP wordt gecombineerd met het digitale leerplatform van Bridge for Billions. Volgens Glasgow heeft RevUP Caribbean de afgelopen jaren meer dan 180 ondernemers begeleid en bijgedragen aan investeringen van ruim drie miljoen US-dollar in Jamaicaanse start-ups.

Het programma biedt deelnemers onder meer gestructureerde trainingen gericht op investeringsgereedheid, toegang tot digitale leermodules, mentorschap en een directe verbinding met FirstAngels Caribbean, een van de meest actieve netwerken van durfkapitalisten in de regio. Daarnaast krijgen ondernemers begeleiding van Caribische en internationale experts uit het bedrijfsleven en de investeringswereld.

Cohort 8 staat open voor ondernemers uit alle veertien CARICOM-lidstaten. Kandidaten moeten beschikken over een schaalbaar bedrijfsmodel, aantoonbaar groeipotentieel en de ambitie om externe financiering aan te trekken. Ondernemers uit alle sectoren kunnen zich aanmelden.

Sinds de oprichting in 2021 heeft RevUP Caribbean zeven cohorten uitgevoerd en meer dan 180 ondernemers uit de regio ondersteund. Het programma wordt geleid door Sandra Glasgow, tevens oprichter van het Technology Innovation Centre aan de University of Technology Jamaica en medeoprichter van FirstAngels Caribbean.

De organisatoren benadrukken dat slechts dertig plaatsen beschikbaar zijn. Aanmeldingen worden doorlopend beoordeeld, waarbij vroege inschrijving wordt aanbevolen.