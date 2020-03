Ons buurland Frans-guyana heeft vandaag vijf gevallen van besmettingen met het coronavirus (COVID-19) gemeld. Dit werd onlangs in een persbericht bekend gemaakt. Alle vijf gevallen zijn momenteel in Saint Laurent du Maroni, in quarantaine geplaatst vlakbij de grens met Suriname. Volgens de Franse autoriteiten hadden deze mensen van 17 tot en met 24 februari een religieuze bijeenkomst in het stadje Mulhouse in Frankrijk bijgewoond. Hun ziektebeeld is vooralsnog niet alarmerend. De patienten worden behandeld door het medisch team van het Centre Hospitaler de l’Quest Guyanais”, aldus de autoriteiten.