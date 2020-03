1. Sudhar 24 pnt ( Kampioen )

2.Kampoe 22pnt ( Semi – Kampioen )

3. Palmboys 17 pnt ( Demi – Kampioen )

4. Toppers 15 pnt

5. Formula 15 pnt

6. Olaria 12 pnt

7. SMC 12 pnt

8. BSamboys 12 pnt

9. Kolibrie 7 pnt

10. ‘t Hofje 4 pnt

Het waren spanning en sensatie gisteren bij de laatste speelronde om het kampioenschap van Suriname. Kampoe had een 1 pnt voorsprong op Sudhar en moest ook winnen om kampioen te worden. Sudhar moest ook winnen van Toppers om kampioen te worden. Sudhar startte bar slecht tegen Toppers en keek al vroeg in de 1e ronde tegen een 15 punten achterstand. Zij herstelde zich in de 2e ronde en bracht de achterstand terug naar 2 pnt. In de 3e ronde ging het mis bij Toppers toen het meest gevreesde koppel Mano Vasilda – Hendrik Soerokromo een ” mysteurieuze baunie ” kreeg van het Sudhar koppel Ajay Sewnandan – Sunil Gokoel. Het is uniek om te beschrijven hoe de speler Ajay Sewnandan in zijn eentje een “baunie “ gaf door alle 13 slagen zelf te maken. Dit komt niet vaak voor binnen de troefcall sport. Hierdoor nam Sudhar een 13 punten voorsprong. Toppers bood goed tegenstand in de laatste ronde , maar Sudhar was oppermachtig en won de wedstrijd met 101 – 83 . Hoogste score Sudhar: Ajay Sewrattan – Sunil Gokoel. 44 punten. Hoogste score Toppers: John O’Bryan – Roy Graanoogst 31 punten. Kampoe daarentegen verloor vrij verrassend van Olaria die moest winnen om te strijden voor de laatste plaatst voor plaatsing in het sterrentoernooi. Olaria won met 78 – 68 van Kampoe. Olaria startte geweldige en sterk en nam al in de 1e ronde een 11 punten voor sprong die werd vergroot naar 14 pnt in de 2e ronde. Kampoe kwam even terug in de 3e ronde en reduceerde de stand naar 7 pnt. In de 4e ronde toonde Olaria, dat zij veel beter waren dan Kampoe en wonnenen deze ronde met 22 – 19 en het was toen feesten geblazen aan de zijde van Sudhar die kampioen werd. Hoogste score Olaria was voor het sublieme koppel: Andrew Muller – Rakesh Soekhai 29 punten. Hoogste score Kampoe: Ramon Ramautarsing – Dew Sewak 22 punten. Palmboys werd demi-kampioen door het verlies van Toppers en Formula palmboys won overtuigend van ‘t Hofje met 98 – 57 . Palmboys nam reeds in de 1e ronde het initiatief en nam al gauw een 18 punten voorsprong die werd vergroot naar 41 punten in de laatste ronde : Hoogste score Palmboys : Aziz Sahangoekhan – Bhagoet Barran 28 punten. Hoogste score “t Hofje: Orassio Wartes – Herman Gozeling 21 punten. BSamboys moest winnen van SMC om nog een kans te maken op een plaats in het sterrentoernooi en won ook met 80 – 63 . Het was een gelijk opgaande wedstrijd waarbij ploegen aan elkaar waren opgewassen, maar BSamboys trok aan het langste eind door de 3e en 4e ronde groots te winnen en ook de wedstrijd met 17 punten verschil. Hoogste score BadBoys: Kisoorkoemar Beharie – Radjeskumar Ramgoelam 21 punten. Hoogste score SMC: Roberto Jangbahadoer – Shaileskoemar Sewradj 24 punten. Kolibrie verrastte vriend en vijand door van Formula te winnen met 86 – 63. Formula startte met 3 koppels wat hun de wedstrijd heeft gekost. Kolibrie domineerde de wedstrijd en nam een 28 punten voorsprong die zij verdedigde tot het einde. Hoogste score Kolibrie: Frans. Schaken – Leo Leefstand 24 punten. Hoogste score Formula: Harry Bhoelan – Amrish Balkaran 26 punten. Olaria, SMC en BSamboys spelen een beslissings wedstrijd voor plaatsing voor de laatste plek in het Sterrentoernooi. Toppers en Formula spelen een beslissings wedstrijd voor de 3e / 4e plaats. Programma donderdag 5 maart: Toppers – Formula ( 4e / 5e plaats ) Olaria – SMC ( 6e plaatst ) De eindrangschikking van de finale ronde :