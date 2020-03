De toestand in Albina is momenteel zeer gespannen voor de lokale bevolking vanwege de vijf coronagevallen in Saint Laurent. Alle boten/ korjalen moeten vandaag naar de veerbootsteiger, om al de passagiers te kunnen screnen. De autoriteiten zullen na deze controles beslissen of het nodig is de grens tussen Suriname en Frans-Guyana per heden te sluiten. Dit vernamen wij vanmiddag, nadat minister Antoine Elias van Volksgezondheid stelde, dat het “onbegonnen werk” zou zijn om de grens te sluiten vanwege de intensieve familiecontacten in het grensgebied. “Als we de grens sluiten, gaan we juist de controle verliezen omdat de mensen overal illegaal zullen oversteken”, zei hij.