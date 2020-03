Volgens voorzitter van de politieke partij PRO, Gerold Sewcharan, zal zijn partij voor de samenleving zeker geen zoete broodjes bakken, maar komen met keiharde maatregelen om Suriname uit de financiële crisis te helpen. “Pro bedrijft geen schijnpolitiek en zal de dingen zeggen zoals ze daadwerkelijk zijn. De kosten gerelateerd aan het groot ambtenarenkorps, kunnen alleen teruggebracht worden indien deze verkleind wordt”, zei de voorzitter gisteren tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de ‘kenniskring’ in het Lalla-Rook gebouw. Tijdens deze bijeenkomst gaven de politieke partijen PRO, Abop en DA’91 hun beleidsperspectieven weer voor na 25 mei. Sewcharan zei dat de overheid samen met de vakbeweging aan tafel zal moeten gaan zitten om te werken aan een afvloeiingsplan. “Dit plan staat niet los van de ontwikkeling in de private sector, omdat de mensen niet brodeloos moeten worden gemaakt”, stelde de voorzitter. Volgens hem moet de private sector de mensen opvangen, die afgestoten worden door de overheid. De voorzitter is verder van mening dat wegens de gigantische financiële ravage die de huidige regering heeft aangericht, er gedwongen een beroep zal moeten worden gedaan op de middelen van het IMF. “Als wij dat niet doen, moeten wij het zelf oplossen. Wat niet betekent dat wij er onderuit komen om soortgelijke IMF maatregelen te treffen, alleen dan zonder geld”, gaf Sewcharan aan. Volgens hem zullen ook strategische instituten zo spoedig mogelijk versterking moeten krijgen, met name de belastingdienst. “Er zijn tot nu toe geen directeur der belastingen, geen ontvanger der invoerrechten en geen inspecteurs der belastingen. Ook de andere directoraten van Fi-nanciën, die verantwoordelijk zijn voor betalingen zijn verzwakt door het beleid van deze regering. De staatsfinanciën worden nu volledig beheerd door Gillmore Hoef-draad en enkele consultants, die samen met hem zullen vertrekken na de verkiezingen” zei de voorzitter. Hij zei verder dat de government take op benzine verhoogd zal worden, subsidies op stroom verder verlaagd zullen worden en een aantal populistische projecten, zullen stopgezet worden. “De wisselkoers is ernstig verstoord door interventie van de huidige regering, dus is het nu zaak dat die koers gecontroleerd en losgelaten wordt, om het nieuw evenwicht te kunnen bereiken”, aldus Sewcharan. Volgens hem zal daardoor de koers zeker hoger uitvallen, en zal er tegelijkertijd een verhoging van het aantal inkomsten merkbaar zijn. Hoewel de voorzitter van mening is dat met een verhoogde koers ook het schuldenplafond verder zal toenemen, geeft hij aan dat er gewerkt zal worden, om te komen tot een herschikking en dat alle schulden ondergebracht worden bij één schuldeiser.