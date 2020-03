Volgens Abop-parlementariër, Edward Belfort, was het de bedoeling van de NDP om een tweederde meerderheid in het parlement te behalen en daarna de moederwet te wijzigen. “Het ultieme doel van Bouterse was om de totale meerderheid te krijgen in het parlement de grondwet te veranderen, en om uiteindelijk het volledige beheer over het land in zijn macht te hebben”, dit zei Belfort gisteren tijdens de maandelijkse bijeenkomst van ‘kenniskring’ in het Lalla-rookh gebouw. De bedoeling van deze samenkomst was dat de politieke partijen Pro, Abop en DA’91 hun beleidsperspectieven na 25 mei zouden presenteren. “De NDP is heel goed in het winnen van vertrouwen van de samenleving”, stelde Belfort. Hij zei dat dit te zien is aan de resultaten van de in 2015 gehouden verkiezingen, waarbij de NDP 26 zetels wist te behalen en ook nog het voordeel van het aantal overlopers had. “Nu ziet de samenleving duidelijk, wat hij heeft ge-daan met zijn meerderheid. Eerst de dekkingen van de Centrale Bank van Surina-me (CBvS) leeggeroofd, met als gevolg de devaluatie. Daarna heeft hij de algemene banken hun kasreserve laten brengen naar de CBvS, waar die werd gestolen”, gaf de parlementariër aan. Volgens hem beschikt de president niet over het vermogen, om over zaken na te denken, maar denken anderen voor hem, vandaar dat het in de meeste gevallen mis gaat. Belfort ergert zich aan het feit, dat het parlement niet serieus wordt genomen en dat er sprake is van een dictatuur van de voorzitter van het parlement, Jennifer Simons. “Vandaag zou de minister van Financiën, Gillmore Hoef-draad, antwoord moeten geven op vragen, betreffende het ‘gebruik’ van de kasreserve. Echter gebeurt dit niet en er wordt gewoon een brief gestuurd naar het parlement, waarin wordt aangegeven dat hij op dienstreis is”, aldus de parlementariër. Hij is van mening dat de samenleving de NDP veel te veel macht heeft gegeven en dat dit te merken is in haar stelling: ‘Na Gado pot un dya en no wan sma no kan pur unu’. Volgens Belfort is het belangrijk, dat de samenleving bewust wordt gemaakt van de activiteiten van de NDP en dat zij niet wederom dezelfde fout maken. Hij zei verder dat de president een vast plan van aanpak heeft. “Ze gebruiken gasten met een bepaalde populariteit in een gebied. In Nickerie wordt er gebruik gemaakt van Doekhie, vandaar dat Bouterse het afgelopen weekend ook daar was. In Wanica gaat hij Ashwin Adhin inzetten, terwijl hij de binnenlandbewoners gaat willen omkopen met pakketten”, stelde Belfort. Volgens hem moet de samenleving niet denken, dat de NDP al heeft verloren, omdat zij intussen ook bezig is met haar huiswerk. “Wij van de Abop gaan voor de winst met als doel, Suriname te bevrijden”, stelde Belfort. Volgens hem is het belangrijk dat Suriname wordt bevrijd van deze regering, zodat Suriname een financiële doorbraak kan maken. “Na 25 mei zullen wij komen met een financieel plaatje, alvorens wij zullen overgaan tot het voeren van beleid. Als er geen geld is, kun je geen beleid voeren. Verder willen we belastingvrij landbouwmachines en auto’s invoeren”, aldus Belfort.