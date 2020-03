De kop van dit bericht regardeert een veel gehoorde uitspraak, sinds het aantreden van de regering Bouterse. Een bekende politicus die eveneens geestelijk leider is, zei op een massameeting van de NDP: “Na Gado pot’ unu dya en no wan sma ne puru unu dya. Punt”. Het applaus en gejuich van de aanwezigen op deze meeting was zeer opvallend. De uitspraak is populair geworden en vaker gebruikt door NDP’ers op massameetings. Wat velen niet weten, is dat deze uitspraak niet gewoon een populistische is, maar een grondslag heeft in de Bijbel, die zegt dat het God is die regeringen aanstelt. Als geestelijkleider heeft met name Misiekaba alle vrijheid om te geloven wat hij wil. In dit geval heeft het volk de NDP daar geplaatst, door massaal op haar te stemmen. Hetzelfde volk heeft ook de macht om deze regering weer af te zetten, door massaal het besluit te nemen, niet meer te stemmen op deze mensen. Overigens zegt de Bijbel van Misiekaba ook, dat God de hoogmoedigen weerstaat. De NDP heeft zich alsmaar als een hoogheid opgesteld, die de noden in de samenleving weigert te erkennen. Hoe vaak heeft de regering niet ontkend dat het slecht gaat en dat het volk steeds armer wordt? Dit terwijl ze wel drukdoende is, maatregelen te treffen die het leven draaglijker zouden moeten maken. Waarom al deze maatregelen, als het volk niet armer wordt? Is dat geen teken van hoogmoed? God stelt volgens Missiekaba misschien regeringen aan, maar we geloven stellig dat God de regering niet daar plaatst om het volk in armoede te brengen. Als God de NDP daar heeft gezet, waarom besluit de NDP dan niet naar de maatstaven van God, waarvan rechtvaardigheid een van de belangrijkste is, te handelen. God heeft alle macht en heeft deze regering volgens velen aangesteld, maar diezelfde God is in staat deze regering met de grond gelijk te maken als ze denkt het volk te blijven misleiden.