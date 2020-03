President Desi Bouterse hield gisteravond een persconferentie in Nickerie en verklaarde daar dat hij het niet zo zorgwekkend vindt, dat de Federal Reserve Bank New York (Fed) het verzenden van US-dollars naar Suriname heeft stopgezet. Bouterse zei ook dat de president van de CBvS, Maurice Roemer binnenkort persoonlijk naar New York zal afreizen om een gesprek te hebben met de topman van de Fed. “Ik maak mij niet zoveel zorgen. Wij hebben een klein probleem nu en u weet hoe de wereld is. We hebben altijd met passen en meten, en lenen het hoofd boven water gehouden. Maar de wereld is klein. De wereld weet nu ook wel waar Suriname ligt”, aldus Bouterse. De Federal Reserve Bank liet afgelopen week weten, dat er per heden geen cash-dollars meer richting Suriname gestuurd zullen worden naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De Fed heeft deze faciliteit aangehouden, omdat de CBvS zich niet heeft gehouden aan de strenge voorwaarden, die waren gesteld. Deze maatregel komt op een moment, waarop er al een enorme schaarste is aan contante US-dollars. Het contract met de Fed werd eerder afgesloten door een team onder leiding van de toenmalige governor Robert van Trikt. De cash-dollars moesten volgens strigente voorwaarden van de Fed via de commerciële banken worden verstrekt en niet via cambio’s. De Fed heeft ontdekt, dat de dollars bij cambio’s terecht kwamen. De Amerikaanse Centrale Bank is hierdoor zeer ontstemd geraakt, dat de centrale bank zich niet heeft gehouden aan deze voorwaarden, waardoor het gevaar van money laundering is ontstaan. De cash-dollars mochten nooit bij cambio’s zoals Chotelal (City Cambio) en andere wisselkantoren worden gewisseld. Vandaar dat er nooit een antwoord is gekomen van “hoe Chotelal aan de dollars kwam”. Governor Van Trikt stelde dat men maar aan Bouterse moest vragen waar de dollars van Chotelal vandaan kwamen. De dollars binnenhalen via de Fed vormde toen een enorme opluchting voor de financiële instellingen.