De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido beschuldigt de regering Maduro ervan hem te hebben willen doden toen hij zaterdag deelnam aan een anti-regeringsrally in de staat Lara. “De laffe dictator probeerde me te vermoorden,” stelde Guaido in een video op sociale media. “Nicolas Maduro is een lafaard, die niet eens op straat kan gaan en daarom stuurt hij gewapende groepen,” voegde Guiado eraan toe. Een foto op Twitter, toont een gemaskerde man die een pistool richt op een groep oppositieactivisten, waaronder Guaido, die beweerde dat zijn voertuig door meer dan negen kogels werd geraakt. “Ze schoten op ons, ze mikten op mij, maar dat zal ons niet ontmoedigen”, zei Guaido. Zijn team plaatste beelden op sociale media, die de schade tonen aan een van de voertuigen uit zijn colonne en gewonden die waren achtergelaten door de aanval, waarvan hij beweert dat deze werd uitgevoerd door gewapende groepen genaamd colectivos, of collectieven, die zichzelf zien als de verdedigers van de “Bolivariaanse revolutie van de voormalige president Hugo Chavez”.” Guaido riep mensen op, zich te verzamelen op 10 maart, wanneer hij hoopt de controle over de Nationale Assemblée terug te nemen. Zijn kantoor publiceerde ook een “internationale waarschuwing” waarin de regeringen van bevriende landen werden opgeroepen “de maatregelen en druk tegen de tirannie onder leiding van Nicolas Maduro, op een beslissende en onbevreesde manier, op te voeren.” De recente gebeurtenissen werden veroordeeld door de Verenigde Staten en Luis Almagro, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De Ameri-kaanse regering hekelde de ‘daden van wanhoop en geweld’ tegen de protestdemonstratie onder leiding van Guaido, aldus een melding van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zei dat de aanval “nog een herinnering is aan hoe de wereld Venezuela moet veroordelen” en benadrukte dat “democratie niet kan worden geïntimideerd”.