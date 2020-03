De regering Bouterse heeft 197 miljoen dollar uit de kasreserves van de commerciele banken, in goed vertrouwen ondergebracht bij de Centrale Bank, onrechtmatig toegeeigend en besteed aan onder meer de olierekening, babyvoeding, betaling van een buitenlandse schuld, valutainterventies en niet nader gespecificeerde uitgaven. Velen blijven erbij, dat er geen sprake is geweest van gebruik van de valutakasreserves, maar dat de Centrale Bank gewoon werd aangezet om uit de kasreserves te jatten en wel ten bate van een regering, die in zeer grote financiele cq vreemde valuta nood verkeerde en nog steeds verkeert. Dat de regering een deel van de kasreserves heeft gebruikt om de olierekening (gasoline en diesel) bestemd voor de benzinestations te betalen, geeft aan dat ze niet meer in staat is deze maandelijkse verplichtingen uit eigen deviezen te bekostigen.Toen Keerpunt vernam waaraan de “gebruikte” kasreserves waren besteed, ging gelijk een licht bij ons branden. Deze besteding ( olierekening) wordt normaliter gewoon betaald met dollars uit de monetaire reserves van de moederbank, als die natuurlijk in ruim voldoende mate voor handen zijn. En juist dat was niet het geval, dus besloot men binnen de moederbank en financiën de kasreserves buiten toestemming van de commerciële banken om, aan te spreken. Een totaal foute handeling en die valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen, al probeert men dat vanwege de Centrale Bank natuurlijk wél. En juist daarom is de zogeheten ringfencing die de commerciële banken thans verlangen, zo belangrijk om te voorkomen dat niet wederom men gaat staan graaien in de nog resterende kasreserves, die nog steeds onder hoede van de moederbank verkeren. Maar juist de ringfencing kan maar niet geconcretiseerd worden, omdat de Centrale Bank eigenlijk blut is en andere bronnen behoeft, om de hoognodige zaken te kunnen financieren. Komt ervan als je jaren achtereen wanbeleid voert op macro-economisch en monetair gebied. Maar laten we even terugkeren naar de olierekening die niet voldaan is en al opgelopen is tot ruim boven de 40 miljoen dollar. Die 40 miljoen dollar zal toch aan de oliemaatschappijen betaald moeten worden. En juist die dollars heeft de Centrale Bank van Suriname zelf niet en daar zal toch op de een of andere manier aan gekomen moeten worden. Lopen wij deze schuld aan bijvoorbeeld de SOL niet in, dan is het niet ondenkbaar dat de tankwagens binnen worden gehouden en de benzinestations droog lopen. De oliemaatschappijen hebben de SRD verdiensten en willen die nu ten spoedigste omwisselen in harde Amerikaanse dollars, en dat schijnt nu niet te kunnen. Er is wat respijt aan de Centrale Bank verleend, maar dat kan natuurlijk niet te lang duren. De directeur van de Sol heeft al gesteld, dat er nog even wat ruimte wordt geboden aan de overheid om de schuld in te lopen. Iedereen kijkt nu vol belangstelling toe wat er gaat gebeuren en of de regering in staat zal zijn, dit nijpende probleem tijdig op te lossen. Als ze niet betaald zijn volgens de wensen van de oliemaatschappijen, kunnen we rekenen op een brandstofschaarste.