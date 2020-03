De omgeving nabij de dierentuin die in de nachtelijke uren slecht verlicht is, dient in de avonduren als “short time hotel” voor vrijende koppels. Neem maar een kijkje aldaar na 12 uur ’s nachts dan zal je zien hoeveel auto’s nabij de dierentuin geparkeerd staan. Allemaal met getinte ruiten, want een ieder heeft daarbij zijn privacy nodig. Keerpunt vraagt zich wel af, waarom er dan nog een stukje kamergeheim of autogeheim zou moeten zijn? Als je bereid bent seks te hebben in het openbaar dan heb je je zelf in feite blootgesteld aan de buitenwereld. Maar dat is niet eens het echte probleem. De vraag is waarom de omgeving tot op heden niet verlicht is na herhaaldelijke klachten van buren. De mensen schijnen aldaar niet alleen last te hebben van vrijende koppels, maar ook van roofovervallen en inbraken behoren tot de dagelijkse routine in de omgeving. We volgen het nieuws en weten intussen ook, dat er vaker voertuigen in die omgeving worden achtergelaten, die betrokken zijn geweest bij een beroving. We gaan het hier niet eens hebben over slachtoffers van verkrachting die daar achtergelaten worden. We kunnen ons het geval van de stagiaire die daar zou zijn verkracht, heel goed herinneren. Laten we het dan meteen hebben over het begrip ‘principe’. Dan zou je dit als mens niet moeten hebben? En nog meer als vrouw zijnde? Blijkt dat door de jaren heen bepaalde vrouwen dit soort avonden zijn gaan betitelen als spannend c.q. avontuurlijk. De vraag is hoeveel waarde je hecht aan de partner van dat moment. Een echte lover had desnoods een kamer betaald en had jouw waarde als partner hooggehouden.