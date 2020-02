Hebben de leden van de Surinaamse Bankiers Vereniging ,SBV nu wel de garantie dat het nog onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname verkerende deel van hun valuta kasreserves veilig is en ze niet de kans lopen, dat ook aan dat deel zal worden “geknaagd” in opdracht van de regering Bouterse die in enorme zelfs desastreuze financiële problemen verkeert? Zolang er geen sluitende schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de Centrale Bank van Suriname , de Surinaamse Bankiers Vereniging en de minister van Financiën, die de Surinaamse Bankiers Vereniging een solide juridische dekking verschaft dat de resterende valutakasreserves veilig zijn, is de situatie ongewijzigd en leven de leden van de SBV nog steeds in onzekerheid en hebben ze niet de garantie dat het geld van de spaarders dat bij de ,moederbank geparkeerd ligt en bekend staat onder de noemer kasreserves, niet wederom zal worden misbruikt. De ondertekening van de overeenkomst tussen de bankiersvereniging en de Centrale Bank zou deze week moeten plaatsvinden, maar er bestaat naar wij vernemen nog behoorlijk wat twist tussen partijen hoe de overeenkomst eruit dient te zien, omdat vanwege de Centrale Bank van Suriname en vermoedelijk ook van de zijde van het departement van Financiën men een ‘’vrijwaringsclausule’’ hierin verankerd wenst te zien. De bankiersvereniging is helemaal niet te vinden voor een dergelijke clausule, omdat door verwerking van een dergelijke vrijwaring in de overeenkomst eventuele andere schuldigen in het kasreserveschandaal straffeloos zouden, blijven indien uit het strafrechtelijk onderzoek dat thans in werking is gezet tegen ex-governor Van Trikt, er wellicht meerdere schuldigen zouden kunnen zijn. De Surinaamse Bankiers Verenging is naar wij vernemen van mening, dat als er vanwege de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën geen schuldigen zijn in het kasreserveschandaal, waarom men dan zo blijft hameren op het aanbrengen van een vrijwaringsconclusie in de overeenkomst. Het vermoeden bestaat dan ook dat er in de kasreservekwestie meer lijken uit de kast gaan vallen en dat eventuele medeplichtigheid in de toekomst zou kunnen leiden tot het opleggen van schadeclaims. Waar ook onvrede over zou zijn, heeft betrekking op de kasreserveregeling en het onderbrengen van deze middelen bij een buitenlandse bank. De kasreserveregeling schrijft naar wij vernemen voor dat de gelden dienen te worden ondergebracht bij een A-Bank in het buitenland. Dat zijn banken als ABN-AMRO, ING, Bank of America, Rabobank etc en niet bij een B-Bank, en dat is men naar wij vernemen nu wel van plan zulks in strijd met de vigerende kasreserveregeling. Men wil de kasreserves thans onderbrengen bij de Republic Bank en dat is niet in goede aarde gevallen bij leden van de SBV. Een ander punt wat speelt, is en waar ook vooral buiten de SBV kritiek over is ontstaan, is dat niet in voldoende mate is gecontroleerd of de goudvoorraad dat de Centrale Bank van Suriname als dekking heeft gegeven aan de Surinaamse Bankiers Vereniging , voor de verdwenen valutakasreserves ter waarde van 197 miljoen dollar, niet reeds verpand is . Daar moet toch behoorlijk wat duidelijkheid over verstrekt worden aan de Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV door middel van het verstrekken cq vertonen van de benodigde bescheiden. Tot op heden is men vooral buiten de bankiersvereniging van mening dat de bankdirecteuren voor tijdens en na de benoeming van Van Trikt in veel gevallen zich veel te soepel hebben opgesteld en dat we daarom nu in deze problemen verwikkeld zijn geraakt. Ook in de maand mei toen Van Trikt de druk opvoerde om de valutakasreserves bij de Centrale Bank onder te brengen moest er een enorm licht gaan branden bij de bankdirecteuren, dat men bij de moederbank vermoedelijk met duistere plannen rondliep en dat men het op de penningen in de kasreserves had gemunt. Gezien de zeer nare ervaringen die wij de afgelopen tien jaren hebben opgedaan met een NDP regering en een minister Hoefdraad op financien kunnen de leden van de Bankiersve-reniging momenteel zeker niet gerust zijn over de kasreserves bij de Cen-trale Bank van Suriname zolang er geen goed sluitende overeenkomst is gesloten met de moederbank en financiën die de veiligheid van de voormelde reserves moet waarborgen.