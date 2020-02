Het verhaal van Robinhood kennen we zeker. De man in het sprookje steelt van de rijken en geeft de buit aan de armen. En dit is precies wat de NDP massa gelooft. Zij gelooft er heilig in dat de regering onder leiding van Desiré Bouterse geld “neemt/steelt” (denk dan aan onze kasreserve) om het te geven aan het arme volk in de vorm van pakketten en andere benodigde hulp. Keerpunt raakte aan de praat met burgers die een NDP vlag voor hun huis hadden en wij vroegen ze wat deze partij voor hen betekent. Het gesprek met deze mensen had een rode draad en die is heel simpel voor deze eenvoudige mensen. De uitspraken waren als volgt: “ mijn straat is geasfalteerd door de NDP”, “de NDP heeft mij geholpen om mijn huis te bouwen”, “ Suriname heeft goede en slechte tijden meegemaakt met de NDP, maar ze zorgen er altijd voor, dat we goederen kunnen kopen tegen een redelijke prijs”. Dit waren dan enkele stellingen die wij kregen als reactie; maar Keerpunt was niet helemaal tevreden, dus wij probeerden te ontdekken wat de werkelijke reden was dat ze de NDP trouw blijven en naar voren kwam dat zij naast alle hulp ook steeds een vergoeding krijgen van de partij, indien zij hun dienstbaarheid op verschillende vlakken voortzetten. Voorbeelden hiervan zijn, onder meer mensen te winnen voor de NDP. Ook het plaatsen van vlaggen en verschillende bewoners over te halen tot het aanbrengen van de paarse banier behoren tot de dienstbaarheid binnen de partij. Hoe meer stemmen de sympathisanten kunnen vergaren voor 25 mei, hoe meer je in achting stijgt in de partij en om in aanmerking te komen voor previleges binnen de organisatie. De doorsnee NDP’er is ervan overtuigd, dat het goed komt met Suriname. Volgens hen werkt de regering hard en zijn de mensen die klagen de middenklasse en de eliten, die de prijsstijgingen juist gewoon kunnen betalen. De uitspraak die Keerpunt kreeg was “na deng gudu mang e klage, maar ding kan pai a verschil, unu e pina en Bouta e luku unu”.