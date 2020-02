Er wordt thans een politiek cq zwaar belangenspel gespeeld met betrekking tot de benoeming van een nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. En terwijl men in regeringskringen aan het soebatten is, wie de nieuwe hoogste functionaris op de Centrale Bank moet wezen, neemt de onrust op de financiële markt en wel in het bijzonder het wisselkoersenregiem gestadig toe. Het is nu een hari trusu zaak geworden en hier zal de executieve president Bouterse een beslissing moeten nemen. Maar er spelen bij deze benoeming een aantal zaken die maar weinig te maken hebben met de belangen van het algehele financiële bestel, gemeenschap en land maar meer met politieke en enge eigen belangen van bepaalde personen die het pad van verkwisting en de monetaire financiering niet willen of kunnen verlaten. De afgelopen week droeg de Surinaamse Bankiers Vereniging Maurice Roemer Chief Executive Officer bij Self Reliance voor om voor een periode van 6 maanden de Centrale Bank te leiden. De man heeft een uitstekende “track record” bij Self Reliance en wordt voorts gedragen door het bedrijfsleven. Er was sprake van een voordracht van Roemer nadat president Bouterse al had laten doorschemeren, af te zien van de voordracht van Armand Zunder van de PWO. De vakorganisatie C47 had ook al laten doorschemeren, dat Zunder niet door haar werd gedragen. De vakbond bij de Centrale Bank van Suriname valt onder C47. Zunder zou dus moeilijk kunnen functioneren binnen de moederbank, zonder de zegen te hebben van de bond. Maar binnen de vakbeweging vinden Hooghart van de CLO en Snijders van de Moederbond, die toch wat in de melk te brokkelen hebben bij de president, dat Zunder de beste kandidaat is, was het maar omdat hij ook uit de vakbeweging komt. Beide heren trachten naar de mening van Keerpunt C47 een hak te zetten en tegelijkertijd ook een dolksteek toe te brengen aan de NPS, waar Zunder een belangrijke bestuursfunctie vervult. Beide heren schijnen te blijven zeuren aan het oor van het staatshoofd, tegen de wil van de vakbond bij de Moederbank, Zunder toch nog voor te dragen. Naar verluidt heeft ook de bankiersvereniging laten weten Zunder niet te zien zitten. Ondertussen werd ook de naam van de accountant Lutchman genoemd als opvolger van Van Trikt. Minister Hoefdraad zou inmiddels aan Bouterse hebben meegedeeld, dat Lutchman zijn favoriet is als niet Macro-econoom en met weinig of geen ervaring op monetair gebied. Duidelijk moet het zijn dat Hoefdraad een manipuleerbaar vriendje op de Centrale Bank wenst. Maar naar de mening van Keerpunt, dient de president nu toch echt wel in te zien, dat wil hij de rust op het financiële vlak in het land snel doen wederkeren, Lutchman gewoon overgeslagen dient te worden al wenst Hoefdraad dat o zo graag. Ondertussen heeft ook de vakbond bij de Centrale Bank laten weten dat Lutchman een “no go” is bij de Bank en dat zijn aanstelling onder geen beding zal worden gepikt. C47 gaat er namelijk vanuit, dat Lutchman tot nog toe niet veel gebakken heeft van het zogenaamd ingestelde onderzoek van de enorme fraude gepleegd bij de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB en hierdoor het strafrechtelijk onderzoek ingesteld vanwege het Openbaar Ministerie tot nog toe niet veel heeft kunnen opleveren. Dus Hoefdraad moet ophouden met het voordragen van mensen die hem goed gezind zijn en van macro-economie en monetaire zaken, niet veel kaas gegeten hebben. De president moet maar eens goed gaan nadenken in wat voor ellende zijn betweterige superster die overloopt van arrogantie, hem tot nog toe heeft opgeleverd. Na tien jaar zitten we met een buitenlandse schuld van 2 miljard dollar en zit de zaak financieel hopeloos vast. Het begrotingstekort is vreselijk hoog en er is financieel bijna geen uitweg meer met deze mini-ster op financien. Er moet ten spoedigste een nieuwe goede betrouwbare en kundige governor komen op de Centrale Bank om de rust te doen wederkeren. Waar de president nu meer dan ooit tevoren over moet gaan nadenken is het bedanken van Hoefdraad. Dat zou een van de belangrijkste en beste beslissingen zijn die de eerste burger in de afgelopen tien jaar heeft genomen. Inmiddels is bekend dat Maurice Roemer de nieuwe governor van de Centrale Bank wordt en vandaag benoemd door president Bouterse. Roemer is macro-econoom en heeft zeker kennis van monetaire zaken. Roemer was zeker niet de favoriet van Hoefdraad en gelukkig heeft de president niet voor de kandidaat van Hoefdraad gekozen. De laatstgenoemde wilde zeker een manipuleerbaar figuur hebben in de plaats van Van Trikt. Indien Hoefdraad ondanks alles blijft zitten, krijgt hij in Roemer een solide en kundige tegenpool die niet naar zijn pijpen zal dansen. Proficiat heer Bouterse. Naar onze mening de juiste persoon die er hard aan zal werken om de rust op de financiële markt te doen wederkeren.