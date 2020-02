Er is sinds vorig jaar minder muntgeld in omloop. Recentelijk zijn er coupures van SRD1, – en SRD2, 50 in de roulatie gebracht, die naar wij vernemen, al sinds de tijd van governor André Telting in de kluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) liggen. Deze muntbiljetten zijn in omloop gebracht door de Centrale Bank en het ministerie van Financiën. Dit wegens het tekort aan munten. In 2004 is besloten deze muntbiljetten te vervaardigen. Dit maakte het ministerie bekend via het Nationaal Informatie Instituut. Keerpunt is het geheel eens met de uitspraak van Steven Debipersad, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) waarom al die tijd het ministerie van Financiën de muntbiljetten van SRD 1 en SRD 2.50 niet in omloop heeft gebracht. Zeker als het ministerie bekend maakt dat het gaat om biljetten uit 2004. Debipersad zei tegenover een lokaal medium, dat hij het vreemd vindt dat deze munten al die tijd in de kluis werden gehouden. Financiën heeft tot en met 17 februari SRD 855.232 aan waarde in omloop gebracht door deze muntbiljetten. Aanzienlijk veel meer dan het vorige jaar. Debipersad zegt dat er ruim SRD 9 miljard in omloop is. De muntbiljetten die nu in grote hoeveelheden in omloop zijn gebracht, zullen nu nog geen inflatoir effect hebben op de economie. Naar Keerpunt verneemt uit Bancaire kringen, is dat papiergeld zeker goedkoper is dan het gewone muntgeld, maar wel minder stevig, waardoor het sneller vervangen zal moeten worden vanwege beschadiging en slijtage. De reden dat de muntbiljetten uit de roulatie werden gehouden tijdens governor Telting, heeft alles te maken met de levensduur. Wat Keerpunt ook allang is opgevallen, is dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummeriek, ook biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd, gescheurd en vervuild uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons nu afvragen, of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald om vernietigd te worden, alvorens de nieuwe in gebruik worden genomen. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS, met nieuwe bankbiljetten. Toentertijd werd verteld dat de containers gevuld waren met ‘muntgeld’ om de schaarste te verhelpen. De redactie van De West heeft toen foto’s van de containers gepubliceerd. Dit zorgde toen voor enige opschudding in de samenleving, want de foto’s werden toen ook via sociale media gedeeld. We zijn inmiddels een half jaar verder en Keerpunt vraagt zich dan ook af, wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorraad aan SRD’s en of er daadwerkelijk “muntgeld” in die containers opgeslagen lag. Net als de muntbiljetten die onlangs in de roulatie zijn gebracht, lijkt het er nu gewoon op, dat de regering nieuw geld toevoegt aan de reeks roulerende oude biljetten. Dit zou naar onze mening weer duiden op monetaire financiering, dat vervolgens inflatoir werkt binnen onze huidige economische situatie.