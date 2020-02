Een paar weken geleden riep activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, de samenleving op om samen met hem te protesteren tegen de regering. Die Biervliet, zullen sommigen gedacht hebben, denkend aan de actiebereidheid van de bevolking die zoals u weet, in de regel niet bijster groot is. Maar zoals de kaarten nu liggen, ziet het ernaar uit dat het protest tegen de regering massaal ondersteund zal worden. De perikelen bij de Centrale Bank van Suriname spelen hierbij een grote rol. Het oneigenlijk gebruik van een deel van de kasreservemiddelen van de Centrale Bank, is voor velen de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Nu zijn er genoeg mensen die in feite niet weten wat kasreservemiddelen zijn, maar wat men wel weet, is wat wisselkoers- en prijsstijgingen zijn. Stijgende koersen en prijzen als gevolg van de onrust bij de Bank, veroorzaakt door de ‘verdwijning’ van een deel van de kasreserve en het in verzekering stellen van de oud-governor van de Bank, zorgen ervoor dat de samenleving massaal in beweging wil komen. Even dacht de samenleving afgaande op de berichten in de media die verspreid werden door het Nationaal Informatie Instituut, NII, dat het de goede kant opging. Zo meldde het NII in januari, dat in de afgelopen drie jaar, het bruto binnenlands product, bbp, gestegen is van 2,3 naar 2,6 procent. Oud-bankier Jim Bousaid, ontkrachtte gelijk de vreugde die bij sommigen hierdoor was ontstaan door op een discussieavond van de KennisKring te zeggen, dat vooral niet gedacht moet worden dat met deze groei, de economische crisis voorbij is. Niet iedereen volgt het nieuws op de voet en ook willen veel mensen graag geloven, dat de crisis bedwongen is. Dat geloof spatte als een zeepbel uiteen toen de kwestie Centrale Bank aan het licht kwam met als gevolg koers- en prijsstijgingen. Wéér een stijging. Tot hier en niet verder, wordt nu massaal gedacht, zo blijkt uit de reacties van diverse groepen en politieke partijen. De vakcentrale C-47, de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, de Bond van Leraren, de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, de politieke partijen NPS, DA’91 en VHP (misschien sluiten zich nog meer partijen aan), hebben via de media aangegeven, de actie te ondersteunen. We zullen zien wat deze actie in gang zet. Eén ding is zeker: naar het zich laat aanzien, zal het een protestactie van enorme omvang worden. Een actie waarvoor de regering haar ogen niet zal kunnen sluiten, vooral niet omdat een dergelijk protest ook buiten onze landsgrenzen bekendheid zal krijgen.