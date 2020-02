Er zijn nog steeds mensen binnen de NDP die met de illusie leven, dat je met het zoveel mogelijk plaatsen van paarse vlaggen bij woningen en lege percelen, je verzekerd bent van een verkiezingsoverwinning op 25 mei van dit jaar. Men tracht met deze grootschalige vlaggenterreur in stad en districten, andere politieke partijen te intimideren en de indruk te wekken dat de partij nog even sterk is als in 2015. Dat zal alleen maar bewezen kunnen worden op 25 mei. Ondertussen worden mensen geïntimideerd en ook wel geprovoceerd door een vlag voor hun huis te plaatsen en dat gebeurt niet in geringe mate zonder toestemming van de bewoner of bezitter van een leeg perceel. Keerpunt beschikt zelfs over informatie dat bij woningen van buitenlanders die hier tijdelijk of voor langere tijd verblijven, vlaggen onder pressie worden geplaatst. Vooral in het weekend gaan de NDP-propagandisten op pad om hun vlaggen te plaatsen en naar verluidt, registreren ze dan ook de adressen waar ze worden opgedonderd met hun paarse vlaggetjes. Het wordt steeds duidelijker dat hier sprake is van een vlaggenterreur en dat men op een dergelijke wijze de indruk tracht te wekken, dat het volk deze partij en zijn mislukte beleid van de afgelopen 10 jaar, nog vriendelijk gezind is. Na het schandaal op de Centrale Bank en het optreden van ‘Tralala’, vragen steeds meer mensen die hun stem in 2015 aan paars hebben gegeven, zich af of het nog zo verstandig is dat wederom te doen op 25 mei aanstaande. Zelfs bij scholen wenst men nu op intimiderende wijze politiek te bedrijven door in plaats van de nationale vlag, dat paarse geval gedwongen te hijsen. In bepaalde wijken verwijderd men de geplaatste vlaggen en laat men op sociale media demonstratief zien wat er daarna mee gedaan wordt. Keerpunt wenst echter niemand aan te sporen dit soort handelingen te plegen, maar gewoon op 25 mei de keus naar wens te maken.