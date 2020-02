Het is duidelijk dat er een heleboel is dat deze regering niet aan de samenleving vertelt. In plaats dat de president naar het parlement komt om verantwoording af te leggen, worden boodschappen aan de regeringscoördinator doorgegeven, die op zijn beurt de informatie met het parlement deelt. Soms komt de vicepresident zelf aan het woord, maar zelden de president. Sinds bekend is dat meer dan 100 miljoen USD aan kasreservemiddelen gebruikt is, hebben leden van het parlement verschillende vragen gesteld. In eerste instantie zei de vicepresident aan de pers dat het om 100 miljoen USD zou gaan, dit bedrag werd ook het parlement voorgehouden. Maar later op een persconferentie, deelden de president en de regeringscommissaris aan de media mee, dat het ging om een bedrag van 197 miljoen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had vorige week in een spoedvergadering van het parlement, uitleg gegeven over de ontwikkelingen rond de moederbank en de gebruikte kasreservemiddelen. Na veel vragen van verschillende parlementariërs over de aanwending van de middelen, had Hoefdraad beloofd het parlement informatie te geven over de concrete aanwending van de middelen. Dat is tot nog toe niet gebeurd, waardoor zowel het parlement als de samenleving, nog steeds niet weet waaraan de gelden precies besteed zijn. Het parlement heeft deze week de beloofde documentatie opgevraagd. Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, vroeg de regering het parlement en de samenleving op de juiste manier te informeren. Concrete vragen over de kasreserve, de aanwending daarvan en de handelingen van de vorige governor, dienen beantwoord dienen te worden. Abdoel zei dat deze regering geen transparantie schuwt en dat hij daarom de informatie verwacht. Maar de regering bewijst het tegendeel door verschillende bedragen te noemen: eerst is er sprake van 100 miljoen en daarna blijkt het te gaan om 197 miljoen USD, dat is bijna het dubbele. Dit getuigt niet van transparantie. De regering verbergt iets, zoveel is wel duidelijk.