De VHP had op 15 oktober 2019 aangifte gedaan tegen Hoefdraad, omdat zij van mening was dat de minister de Wet op de Staatschuld had overtreden. De Wet op de Staatsschuld is bedoeld om burgers te beschermen tegen buitensporig leengedrag door regeringen. De procureur-generaal, PG, heeft intussen antwoord gegeven op de brief van de VHP waarin de partij vraagt de minister strafrechtelijk te vervolgen. In het schrijven stelt de PG, dat na deskundig advies van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, blijkt, dat het obligoplafond in de periode januari tot en met juni 2019 is overschreden. Echter stelt de PG dat door het wettelijk wijzigen van meerdere bepalingen in de wet, de aangegane schuldverplichtingen ter financiering van de uitgaven onder de werking van de aangebrachte wetswijziging vallen en dat er daarom geen grondslag is voort te gaan met straf processuele maatregelen. Dit betekent dat de minister voor de wijziging van de wet wel in overtreding was. Geen wonder dat kort nadat de strafklacht tegen Hoefdraad was ingediend, Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, een ontwerpwet voor wijziging van deze wet heeft ingediend. Toen al bestond het vermoeden dat de regering iets te verbergen had, maar nu is het bevestigd. President Desiré Bouterse deelde op een spoedbijeenkomst van het NDP-kader in Ocer zelfs mee, dat de initiatiefwet die door NDP-fractieleider Amzad Abdoel was ingediend, een stuk was van de NDP. De wijziging van de Wet op de Staatsschuld is op 1 november 2019 aangenomen, waarbij de strafbepalingen binnen de Wet op Staatsschuld geschrapt werden en het leningenplafond opgeschroefd werd van 60 naar 95 procent van het bruto binnenlands product, bbp. Met uitzondering van de oppositie, is vrijwel de gehele coalitie het eens met de wetswijziging, ondanks dat veel maatschappelijke groepen, het bedrijfsleven en organisaties waaronder de VES, tegen de wetswijziging waren. De regering en de coalitie hebben hun mond vol over de bestrijding van corruptie, maar als bepaalde handelingen voordeel opleveren, doen zij alsof hun neus bloedt.