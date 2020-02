De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft vorig jaar een overeenkomst getekend met China om de Johan Adolf Pengel luchthaven een facelift te geven. Dit zelfde Chinese bedrijf is vervolgens ook in aanmerking gekomen de Surinamerivier uit te baggeren. Volgens het ministerie van Financiën, werkt het met dit soort leenovereenkomsten, hard aan de ontwikkeling van initiatieven ten bate van de Surinaamse bevolking die op de lange, termijn positieve resultaten voor ons land zullen genereren. Deze regering gelooft echt dat zij vooruitgang zal boeken voor Suriname wanneer zij eindeloos geld blijft lenen. Het uitbreiden en verbeteren van de infrastructuur in ons land is zeker een noodzakelijke investering, maar is het niet beter zaken die prioriteit genieten, eerst aan te pakken? Het voortbestaan van ons bacovenbedrijf Food and Agricultural (FAI) N.V., is momenteel in gevaar. De regering Bouterse had FAI toentertijd verkocht aan een Belgische moedermaatschappij, die 90 procent van de aandelen heeft en 10 procent behoort aan de staat Suriname. Thans is de situatie van dien aard, dat de werknemers van het bedrijf over de maand januari, slechts SRD 500, – aan salaris hebben ontvangen. Nu is er samen met vakcentrale OSAV en landbouwminister Rabin Parmessar, een lening gesloten om de lonen van de werknemers over januari te kunnen betalen. Er heerst nu grote onzekerheid over de continuïteit van FAI. Vorig jaar november was al bekend dat er problemen waren in het bedrijf, toen het een exportstop had naar Europa, vervolgens was er gebrek aan verpakkingsmateriaal, waardoor een groot deel van de bacoven in Jarikaba, Nickerie, werd vernietigd. Keerpunt is van mening, dat als er voldoende monitoring plaatsvindt in het bedrijf, dat zekerheid en continuïteit gewaarborgd kunnen worden. Maar als er niet op tijd actie wordt ondernomen, zal het bedrijf ten onder gaan en de arbeiders zullen zeker het gelag betalen. Dit zal betekenen dat meer dan 600 mensen geen inkomen meer zullen hebben en het moeilijk wordt om ze wederom te helpen aan een nieuwe baan.