Met nog 4 speel rondes te gaan zijn Sudhar, kampoe en Formula de grootste kanshebbers voor het troefcall kampioenschap. Kampoe won in een heel spannende wedstrijd van Toppers met een score van 81-74. Toppers startte sterk en leidde tot de 2e ronde met 10 punten. In de 3e ronde kwam Kampoe sterk terug en won deze met 25-16 en reduceerde de achterstand van tot 1 punt. In de laatste ronde was kampoe heer en meester en won deze met 24-15. Waardoor ze ook de wedstrijd wonnen. De topscorers bij kampoe waren: Jitin Ramcharan en manodj Timal, ze scoorden samen 19 punten. Aan de zijde van Toppers waren de topscorers Marlon reding en Glenn Halfhide, het duo scoorde 22punten. Formula won de streekderby van kwatta van SMC met 87-53. Formula nam al in de eerste drie rondes een voorsprong van 23 punten, deze werd in de 4e ronde vergroot naar 34 punten. De topscorers bij Formula waren Lesley Schenkers en kasanmoerawi james, samen scoorden ze 27 punten. Bij SMC waren het Shaileshkoemar Sewradj en Deepak Bhagwandien die de meeste punten maakten, in totaal maakten ze 16 punten. Palmboys won van Bsamboys met 81-65. Palmboys nam pas in de laatste ronde afstand van Bsamboys, door deze ronde met 26-15 te winnen. Faizel tangali en Brain harper waren de topscorers bij Palmboys met een totale score van 30 punten. Aan de andere kant waren het pemnath Beharie en Radjish Ramlal, ze maakten samen 19 punten. Kolebrie en ’t Hofje gooiden het op een akkoordje 73-73. Vanaf het begin tot het eind was het een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij ploegen elkaar geen duimbreedte gaven. De topscorers in deze ontmoeting waren Haroen Bodha en Patrick Kallendorf van ’t Hofje en Oron Arnold en John Esseboom van Kolibrie, ze scoorden respeclievelijk 21 om 21 punten. Op dinsdag 18 februari worden er zes wedstrijden gespeeld in Sportcafé Munder om 20:00 uur: – SMC – Sudhar – Toppers – formula – Bsamboys – Kampoe – Kolibrie – Palmboys – Olaria – ’t Hofje – Beslissingswedstrijd Trekkers – Pintoboys De standenlijst na 5 speelrondes: – 1. Sudhar 15 punten – 2. Kampoe 13 punten – 3. Formula 12 punten – 4. SMC 9 punten – 5. Palmboys 8 punten – 6. Toppers 6 punten – 7. Olaria 6 punten – 8. Kolibrie 4 punten – 9. BSamboys 3 punten – 10. ’t Hofje 1 punt