Van de kasreserve van de commerciële banken is 197 miljoen dollar gebruikt voor onder meer een interventie, heeft regeringscommissaris Kirpalani gezegd tijdens de persconferentie met betrekking tot de kasreservemiddelen van de commerciële banken. Tijdens dezelfde persconferentie werd gezegd door president Bouterse, dat het schokkend was om dit nieuws te vernemen, omdat de regering andere informatie had. De kasreservemiddelen zijn volgens de president, gebruikt om goud op te kopen voor USD 85 miljoen. De minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, zei een paar dagen daarvoor in De Nationale Assemblee, dat de olierekening aan de oliemaatschappijen is betaald met de kasreserve. Deze mededeling heeft Keerpunt geregistreerd en wij zijn nader op onderzoek uitgegaan. Het is dus gebleken, dat de staat een torenhoge brandstofschuld heeft bij de oliemaatschappijen. Deze schuld neemt elke maand toe en de staat moet telkens naar middelen op zoek gaan om te kunnen voldoen aan de betalingsvoorwaarden van de oliemaatschappijen, anders kan er brandstofschaarste ontstaan. Om terug te komen op de uitspraak van Bouterse over de goudreserves van USD 85 miljoen, dan beschikt Keerpunt over de betere informatie en die is, dat de goudreserves van de CBvS eigenlijk nul zijn. De goudreserve die momenteel staat aangegeven op de weekbalans van de moederbank, behelst niet meer dan cijfertjes die iets fictiefs aangeven, omdat het goud de Bank niet langer toebehoort. De lokale banken zijn nu de rechtmatige eigenaar van de goudreserves van de Centrale Bank, omdat deze meer dan USD 100 miljoen heeft ‘gebruikt’ van de vreemde valuta kasreserve van de commerciële banken. Als we een simpel optelsommetje maken, dan is er USD 185 miljoen verdwenen dat onder beheer was van de CBvS. Keerpunt heeft het vermoeden dat het bedrag van USD 85,- wordt vermeld in plaats van dat van USD 97,- aan termijndeposito’s die ook op de een op andere manier zijn misbruikt door de regering. Het is een nationale schande, dat de regering de euvele moed heeft weten op te brengen om de zuurverdiende valuta van de doorsnee burger te jatten voor haar betalingsverplichtingen, alleen omdat zij na 10 jaar nog steeds niet weet, hoe ze efficiënt met geld moet omgaan. Zij blijft maar à la dol spenderen en zal niet meer veranderen. De regering Bouterse heeft altijd ‘big spenders’ gedrag laten zien. Als we de jaarlijkse begroting als voorbeeld nemen, komt dat tot uiting. Zij heeft nooit geïnvesteerd in sectoren die veel inkomsten zouden kunnen genereren. Er zijn tal van voorbeelden van bedrijven die onder haar beheer, over de kop zijn gegaan. Helaas heeft deze regering nooit advies willen aannemen van deskundigen die weten hoe het wel moet.