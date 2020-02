Bij het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) Nickerie, zijn de arbeiders zich aan het roeren. Maandag hebben de arbeiders gedreigd met acties nadat bleek dat op vrijdag 31 januari, slechts een deel van hun loon was gestort. Van de leiding kregen de arbeiders te horen dat het andere deel op een nader te bepalen tijdstip zal worden gestort. Dit was in december 2019 ook het geval. De salarissen over december zijn eveneens in twee termijnen uitbetaald. Bij de arbeiders heerst nu grote onzekerheid. De krant heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat de acties werden afgeblazen, omdat de arbeiders van de leiding in Nickerie te horen kregen, dat actie voeren geen verandering zou brengen in de situatie en dat het de situatie nog erger zou maken, verneemt Volgens de bron staat het bakovenbedrijf aan de rand van faillissement. In Nickerie is meer dan de helft van het areaal aangetast met moko moko. Wat de arbeiders nog meer onzekerheid geeft, is dat zij de afgelopen maand langer dan twee weken geen zorgverzekering hadden. De oude zorgverzekering was op 31 december vervallen. Pas in de derde week van januari kon men over een nieuwe verzekering beschikken. Dit omdat het bedrijf zijn verplichting jegens de zorgverzekeraar, in dit geval het Staatsziekenfonds (SZF), nog moest nakomen. De ontstane situatie zorgt voor veel ongerief in het dagelijks leven van de arbeiders. Volgens informatie is de afgelopen maand voor alle medewerkers SRD 500 gestort. “Dit is bij lange na niet genoeg. “Je moet je vaste verplichtingen nakomen, zoals water, elektriciteit en ook andere schulden. Daarnaast moet je ook nog inkopen, want je moet genoeg levensmiddelen in huis hebben om ‘s morgens vroeg te koken, zodat je eten kan meenemen, want we maken lange dagen”, vertelt een medewerker die anoniem wenst te blijven. ‘’De situatie is uitzichtloos voor ons, wij weten niet waar wij aan toe zijn”, zegt een andere medewerker. Het bacovenbedrijf is na de overheid, de tweede grote werkgever in het district met ongeveer 800 medewerkers.