De regering is voornemens de Algemene Kinderbijslag (AKB) en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) te verhogen. “Hopelijk is dit geen verkiezingsstunt’’, zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed tegenover De West. Volgens hem had zowel de AKB als de AOV, allang verhoogd moeten worden. “Maar we zien nu dat met het oog op de verkiezingen, de regering nu pas de salarissen van deze groepen wil verhogen”, zegt hij. Hij geeft verder aan dat de VHP al vanaf de devaluatie in 2015, niet alleen pleit voor een verhoging van deze voorzieningen; maar ook voor een verhoging van de uitkering die mensen met een beperking ontvangen. “De regering heeft zich nooit volledig ingezet voor deze categorie groepen. Met welk geld zullen zij deze mensen dan nu een verhoging geven”, zegt Nurmohamed. Hij geeft aan dat er weliswaar geld in omloop is, maar op dit moment is de hele economie in het land door de wisselkoerssituatie ontwricht. Volgens Nurmohamed heeft de regering altijd al andere dingen boven het volk geplaatst. “Zij heeft vanaf haar zittingsperiode, zichzelf prioriteit gegeven boven de belangen van het volk.” Volgens Nurmohamed zal het economische wanbeleid van de regering maken dat deze verhogingen weer tot devaluatie zullen leiden. “De regering gaat dan weer een lening moeten nemen om deze verhogingen van de AKB en de AOV te kunnen financieren en dit kan averechts verlopen.” De parlementariër zegt dat de VHP in 2020, een ommekeer zal brengen in deze zaken. Zo zal de partij onder andere de druk van de leningen verminderen, de miljoenen die gestolen zijn terughalen, de oliesector redden, omdat de regering deze wil verkopen aan het buitenland. Ook zal zij de belastingdienst sturen naar de mensen in de regering die al jaren geen belasting hebben betaald. “Als eerste naar Chotelal. De mensen die al jarenlang niet betalen, mogen hun borst beginnen nat te maken, want zij zullen de hoogste belastingen betalen”, aldus Nurmohamed. Wat de regering nu doet, is volgens hem schandalig, vanwege de verkiezingen die in aantocht zijn. “Het volk zal de druk het meest ervaren, door de economische instabiliteit. Maar ik kan u garanderen dat als de VHP de verkiezingen van 25 mei 2020 wint, wij al deze zaken zullen aanpakken”, aldus Nurmohamed.