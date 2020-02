Volgens DOE-parlementariër Carl Breeveld, zijn de hedendaagse ontwikkelingen bedroevend en gewetenloos. Volgens hem moeten erin een parlement debatten op een goed niveau gevoerd worden. “Debatten moeten technisch inhoudelijk zijn. De burger verwacht een bepaald niveau, als we dat niet kunnen doen, kunnen we liever bedanken. Het gedrag dat leden vertonen, past niet in het parlement, want het parlement moet een gerespecteerd instituut zijn”, zei Breeveld afgelopen vrijdag in het radioprogramma ABC Actueel naar aanleiding van de discussies die zijn ontstaan in het parlement over de ‘verdwenen’ kasreserve. Volgens Breeveld moet zowel de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad als zijn team, hangende het onderzoek, ontheven worden. Volgens Breeveld is het beleid is door deze beide monetaire autoriteiten, het ministerie en de Centrale Bank uitgevoerd en het is duidelijk falend beleid geworden, ‘’waardoor wij allemaal eronder lijden’’, aldus Breeveld. Het terugtreden van de minister van Financiën moest door de meerderheid ondersteund worden. Het ‘a no mi syndroom’ maakt dat mensen dit zo laten. Maar tegelijkertijd zijn zij wel schuldig, want je kan niet de zaak niet alleen aan cambio’s overlaten. Jij geeft leiding, jij maakt beleid, dus dan moet jij aangeven, dat dit de koers is van het land. De regering heeft laten zien, dat zij niet in staat is te besturen”, zegt Breeveld. Volgens Breeveld is het president Bouterse nooit gelukt om de koers terug te brengen. De koers is al die tijd kunstmatig in stand gehouden met de kasreserve, doordat er is geïntervenieerd. “Daarom is het ook niet vreemd, dat toen er werd gevraagd aan ex-governor Robert van Trikt, waar de Chotelal dollars vandaan kwamen, hij verwees naar de president. En het is exact die zelfde president die nu niet in het parlement durft te komen om uit te leggen waar Van Trikt het over heeft”, zegt Breeveld.