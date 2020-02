Vijf jaar geleden bij het aantreden van het kabinet Bouterse II, zei André Misiekaba vol overtuiging, dat Suriname een tweede Dubai zou worden. Keerpunt dacht toen gelijk aan de prachtige shopping malls die Dubai rijk is en verwachtte, dat erop zijn minst één mall gebouwd zou worden die een van de shopping malls in Dubai, zou kunnen evenaren. In 2015 kende Paramaribo slechts twee grote malls: de Hermitage Mall in het zuiden en de Maretraite Mall in het noorden. De Hermitage Mall breidde steeds verder uit. Er kwam een tweede verdieping die via een open trap of de lift te bereiken is. Door het open bouwconcept oogt de mall niet claustrofobisch, vanaf de bovenverdieping kun je de winkels op de begane grond zien. De Maretraite Mall werd in 2006 geopend en ging in 2019 op de veiling. De mall die opgezet was voor US-dollar 7 miljoen, bracht op de veiling SRD 30 miljoen. De veilingmeester begon met 135 miljoen, maar daar kwam geen enkele reactie op. De Maretraite Mall is toch wel het voorbeeld van een heel fantasieloos bouwsel en wie denkt binnen verrast te worden door een architectonisch hoogstandje, komt bedrogen uit. De architecten die deze mall ontworpen hebben, ontbrak het duidelijk aan inspiratie. In 2015 had in de Maretraite Mall het verval reeds ingezet. Er werd wel van alles geprobeerd. De tweede verdieping die aanvankelijk als kinderspeelplek en ‘foodcore’ was opgezet, onderging een transformatie. Er kwamen winkelunits en die werden ook bijna allemaal verhuurd, alleen vertrok na verloop van de tijd, de ene na de andere ondernemer. Nu in 2020, staan de meeste units leeg. Wat er met het gebouw gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Tegen de vlakte is misschien geen gek idee, het vertoont ook allerlei gebreken. De Suriname Times Mall tegenover Kirpalani aan de Domineestraat, is een aantal jaren geleden opgeleverd. Ook deze mall nodigt niet uit tot gezellig winkelen. Dat vonden de ondernemers die er een unit huurden kennelijk ook, want de een na de ander gaf er de brui aan en het had er veel van dat het de mall net zo zou vergaan als de Maretraite Mall. Toch gebeurde dat niet: groothandelaren zagen hun kans en nu zijn er veel units waar klanten niet één, maar een hele partij broeken of T-shirts kopen. De mall is nu vooral in trek bij Cubanen en ook Brazilianen. Zij kopen voor een schappelijke prijs een grote partij kleding die ze weer in het thuisland kunnen verkopen. De mall voorziet duidelijk in een behoefte, maar gezellig winkelen is het niet. In de meeste units staan rijen met open dozen, alle gevuld met kleding die netjes in doorschijnend plastic verpakt is. Aan de muur hangen de verschillende kledingstukken. Er zijn een paar units die er uitspringen doordat ze als een boetiekje zijn ingericht. Dubai is beroemd om zijn winkelcentra, de ene nog luxueuzer en groter dan de andere. De Dubai Mall is de grootste shopping mall ter wereld met 1200 winkels en meer dan honderd restaurants en fastfoodzaken. In het midden van het winkelcentrum is een enorm aquarium. Dit is wel erg groot, maar een mall met een ruim aanbod waar het prettig winkelen is, dat zou wel plezierig zijn, vooral voor degenen die moeite hebben met de straten in de binnenstad.