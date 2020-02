Het Korps Politie Suriname, KPS, is sinds kort begonnen met Operatie Alpha, welke te maken heeft met het verhogen van de veiligheid, in het bijzonder de verkeersveiligheid. Bij deze operatie zal er sprake zijn van verhoogde pro- en motorfietssurveillance door opvallende, maar ook onopvallende voertuigen. De vraag is hoe de regering dit mogelijk zal maken. Hoe vaak heeft de regering geen verhoogde controle aangekondigd? Uiteindelijk blijkt dat burgers de politie niet meer in de buurten ziet, omdat er geen benzine is. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat de politie niet kon uitrukken, omdat er geen wagens binnen waren of omdat er geen geld was voor benzine. Het korps meldt ook, dat het verhoogde verkeerscontroles waaronder algehele, alcohol-, snelheidscontroles en controles gericht op het rijden met getinte ruiten en rijden door rood licht uitvoert. Bussen en bromfietsen zullen met name op hun rijgedrag gecontroleerd worden en voorts zal de politie aldus het persbericht, ‘’letten op alles wat indruist tegen het algemeen belang en de wettelijke voorschriften”. De politie zal vooral optreden tegen overluide muziek van zowel voertuigen op of langs de openbare weg alsook de tourbussen. Verder zal de politie optreden tegen hangjongeren op de hoeken van straten en/of voor winkels en tegen personen die alcohol nuttigen voor winkels en/of voorbijgangers c.q. klanten lastig vallen en winkeleigenaren die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Keerpunt heeft meerdere malen de bovenstaande problemen aangekaart. Wij zijn dus blij dat de regring eindelijk zal optreden. Hopelijk worden de verschillende Suribet-kantoren ook bezocht. Deze kantoren zijn een verzamelplek van jongeren geworden waarvan sommigen zelfs de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. De politie heeft enkele weken terug nieuwe voertuigen in ontvangst mogen nemen. Wij hopen dat hiermee het werk vergemakkelijkt wordt, maar ook dat de regering de nodige middelen vrijmaakt voor benzine en andere zaken die nodig zijn om de controles naar behoren uit te voeren. We hopen niet dat het een loze belofte is, waarbij de politie na een tijd onzichtbaar zal zijn, want in het maken van beloftes is de regering kampioen, maar de uitvoering vindt soms helemaal niet plaats of laat te wensen over.