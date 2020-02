Naarmate de verkiezingen naderen, wapperen in steeds meer wijken vlaggen van politieke partijen. In sommige buurten wapperen heel veel vlaggen van één partij en daardoor zou je kunnen denken dat een groot deel van de mensen in dat gebied, wel op die partij gaan stemmen. Maar dat hoeft helemaal niet. Voor veel huizen wappert één vlag, maar er kunnen meerdere mensen wonen die allen een andere keus kunnen maken op de verkiezingsdag. Het is dus niet logisch dat al die mensen in dat huis, op dezelfde partij zullen stemmen. Wij horen daarom ook veel mensen zeggen dat vlaggen geen verkiezingen winnen. In de aanloop naar de verkiezingen is het gebruik dat politieke partijen starten met het voeren van hun campagne waarbij niet alleen vlaggen, maar ook truitjes, petten, paraplu’s, zakdoeken etc. worden uitgedeeld aan partijgenoten en aanhangers. De aanloop naar de verkiezingen is een strijd tussen de verschillende politieke partijen om zoveel mogelijk propaganda te maken door naar het volk te gaan en het toe te spreken. Bekend is dat bepaalde partijen tot het uiterste gaan om stemmen te winnen. De handelingen lopen uiteen van het maken van allerlei beloftes aan mensen tot het geven van een financieel extraatje. Er wordt beweerd dat een bekende politieke partij mensen betaald om een vlag te plaatsen. Of deze mensen werkelijk op deze partij zullen stemmen, is een ander verhaal. Wat niet vergeten moet worden, is dat de mens gauw geneigd is achter de massa aan te gaan. Veel mensen willen graag bij de meerderheid horen en zullen de vlaggen die zij overal het meest zien hangen, interpreteren als de vlag van de winnende partij. Vlaggen stemmen niet, maar de invloed ervan mag niet onderschat worden.