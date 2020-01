De Krijgsraad heeft vandaag de zaak tegen de bij verstek veroordeelde Desiré Bouterse uitgesteld naar 31 maart 2020. De zitting werd door de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor geopend. Bouterse meldde zich aan in militair tenue. De zaak is niet inhoudelijk behandeld, omdat een van de leden van de Krijgsraad afwezig was. De plaats van het lid Rewita Chatterpal werd ingevuld door rechter Anand Charan. Nu de zaak in behandeling is genomen door de Krijgsraad en Bouterse verschenen is voor de rechter, hoeft hij niet op elke zitting te verschijnen, tenzij de Krijgsraad dit nodig acht. Bouterse kreeg ondersteuning van zijn achterban. Honderden partijleden stonden voor het gerechtsgebouw. Na de zitting werden zij toegesproken door Bouterse, voorzitter van de NDP tevens president. Bouterse zei dat hij de rechtszitting graag anders wilde. In de hoedanigheid van president, schreef hij een brief aan de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks en de president van de Krijgsraad, om te praten over de opzet van de rechtszitting in het belang van Suriname met betrekking tot het protocol en de veiligheid. Valstein-Montnor is niet ingegaan op de uitnodiging, met als argument dat zij de zaak behandelt. Rasoelbaks is er wel op ingegaan. Het was de bedoeling dat de rechtszaak vanwege de verwachte drukte, in het gebouw van het hof zou plaatsvinden, waarbij de massa vanuit het Onafhankelijkheidsplein op grote schermen, de zaak zou kunnen volgen. De Krijgsraad heeft op 29 november Bouterse veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor moord en uitlokking met voorbedachte raden, waarbij vijftien mensen opzettelijk zijn vermoord. Er is geen gevangenneming ingelast. De Krijgsraad is meegegaan met de eis van auditeur-militair Roy Elgin. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, heeft het gehele vonnis met de getuigenverklaringen voorgelezen, wat ongeveer vier uren duurde. Het vonnis telt 120 pagina’s. Het 8 Decemberstrafproces startte in 2007, waarbij Bouterse met 24 medeverdachten terecht stond voor betrokkenheid bij het martelen en vermoorden van vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Bouterse heeft vanaf het begin elke betrokkenheid ontkend. De rechtszaak heeft op verschillende momenten vertraging opgelopen. In 2012 werd de Amnestiewet goedgekeurd door het parlement en schorste de Krijgsraad de zitting. In 2016 werd de Amnestiewet buiten werking verklaard door de Krijgsraad, omdat deze wet ingreep in een lopende rechtszaak. In 2017 werd het vertrouwen in de procureur-generaal opgezegd, nadat het Openbaar Ministerie het bevel om het 8 Decemberstrafproces stop te zetten, niet uitvoerde. Na druk vanuit de samenleving, werd de brief ingetrokken door de president.