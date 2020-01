Vandaag is de hoofdverdachte van de Decembermoorden, Desiré Bouterse, tevens president van Suriname, voor de Krijgsraad verschenen. Na afloop heeft de president zijn aanhangers toegesproken op het Onafhankelijk-heidsplein. “Willempje van Oranje, droomt erover om president te worden”, was een van de uitspraken die de president deed. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, om een reactie gevraagd, zegt dat hij de uitspraak van de president afkeurt. “De president moet niet aan ambities komen van iemand die president wil worden. Hij moet eer aan de naam van zijn partij doen”, zegt Jogi.Voor deze zitting werden bussen in districten ingezet om aanhangers van de Nationale Democratische Partij (NDP) te vervoeren om hun voorzitter te ondersteunen. Volgens Jogi is de groep die uit het district Saramacca is gekomen, gedwongen. “De NDP is een goed georganiseerde partij. Maar ik vind het jammer als mensen onderdrukt worden”, zegt Jogi. Volgens hem hindert het de president, dat de meeting die de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) vorige week zaterdag 18 januari hield, heel erg goed bezocht was. “Dit lijkt op een krachtmeeting”, haalde Jogi aan.