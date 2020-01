Financiënminister Gillmore Hoefdraad, is gisteren in het parlement ingegaan op de perikelen rond de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De regering had beloofd het parlement informatie te verschaffen als het onderzoek inzake Robert van Trikt en de Centrale Bank, afgerond was. Het resultaat van het voorlopig onderzoek wijst sterk erop dat Robert van Trikt in zijn functie als governor van de Centrale Bank, handelingen heeft gepleegd die in strijd zijn met de wet. Hoefdraad deelde ook mee, dat de integriteit van Van Trikt in het geding is. De president heeft intussen de ontslagaanvraag van Van Trikt gehonoreerd.

Volgens Hoefdraad is de regering vanaf 1 januari bezig met de kwestie rond de aankoop van twee auto’s en een aantal compliance issues. Het gaat volgens Hoefdraad in principe om twee wagens die vorig jaar zijn aangeschaft. In beide gevallen heeft de Bank garant gestaan voor deze wagens, concluderend dat het wagens waren van de Bank. Het gaat om een Lexus ter waarde van 280.000 USD en een Range Rover ter waarde van 285.000 euro. Uit informatie vanuit de douane blijkt, dat de wagens door de Bank zijn geïmporteerd, maar dat de bedragen waarvoor ze zijn aangegeven staan, verschillen.

Zo staat de Lexus van 280.000 USD aangegeven voor 201.900 USD en de Range Rover van 285.000 euro voor 204.000 euro. Voorts blijkt uit informatie, dat een Lexus ongeveer 137.000 USD kost en een Range Rover tussen 170.000 en 204.000 USD.

De vragen over de aankoop van de auto zijn in een brief aan Van Trikt gesteld, die op zijn beurt aangaf, dat de auto door hem wordt betaald en dat die van hem is. Hoefdraad deelde mee dat echter een aantal zaken bevreemding wekken, omdat een paar maanden geleden de Bank een verzoek voor vrijstelling van invoerrechten voor het aanschaffen van een auto voor de Bank, heeft ingediend. Toen bleek dat de zaak niet klopte, is Van Trikt op 13 januari bij de Bank geweest en heeft een leningsovereenkomst laten opstellen met als datum 19 augustus. Na onderzoek moest de waarnemend governor, Ingeborg Geduld-Nijman, bevestigen dat de juiste datum 13 januari is en geen 19 augustus. Bij de aankoop van de auto’s zouden ook ongebruikelijke transactievormen zijn gebruikt.

Er zou ook sprake zijn van een conflict of interest waarbij Orion, het bedrijf van Van Trikt, veel diensten heeft verricht voor de Centrale Bank. De Bank heeft intussen meer dan 1 miljoen betaald aan dit bedrijf. Daarnaast zijn er overeenkomsten getekend met de Belgische maatschappij Clarefield voor een aantal projecten. In de periode 22 maart 2019 tot en met 9 december 2019, heeft de bank iets meer dan 2,5 miljoen euro overgemaakt aan Clarefield voor consultatiediensten en reis- en verblijfkosten. Hoefdraad gaf aan dat de handelingen van de governor in strijd zijn met de Bankwet en andere wetten in het land die corruptie tegengaan, zoals de Anticorruptiewet. Het onderzoek in de zaak duurt voort. Hoefdraad vroeg het parlement tijd en ruimte om verder te gaan met het onderzoek.

Na het horen van het resultaat zei Roche Hopkinson (NDP), dat het een bittere pil is om te slikken. Carl Breeveld (DOE) haalde aan dat toen er vragen gesteld waren over de relatie van de governor met Orion en zijn functie als governor, men duidelijk had gezegd, dat er geen relatie tussen die twee bestaat. Echter blijkt nu dat zaken anders liggen. Hij vroeg dat er zo snel mogelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan. Breeveld noemde het schandalig dat de minister over de Anticorruptiewet praat, terwijl de anticorruptiecommissie nog niet is benoemd. “Het lijkt alsof er nu strak en zakelijk gehandeld wordt, terwijl het parlement tools aanreikte om corruptie te bestrijden die niet gebruikt worden. Nu worden artikelen uit de wet aangehaald zonder dat de commissie is benoemd”, stelde Breeveld. Hij vroeg de regering ook de Naschoolse Opvang, Carifesta en de aankoop van het gebouw in Parijs mee te nemen in het onderzoek bij de procureur-generaal, aangezien men dat van de Centrale Bank in behandeling heeft genomen.

door Priscilla Kia