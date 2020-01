Het jaar 2020 is nauwelijks begonnen of we werden wederom met de neus op de feiten gedrukt, wat voor een chaotische taferelen er zich steeds weer in dit land kunnen voordoen en ook nog onrechtmatige handelingen, gepleegd door onverantwoordelijken in ons midden, die derden in gevaar brengen. We hebben het dan hoofdzakelijk over de wijze waarop men denkt te kunnen en mogen omgaan met vuurwerk en het afschieten van dit toch niet ongevaarlijk goed. Een lokaal medium meldt maar liefst negen vuurwerkslachtoffers die medische hulp nodig hadden na verwondingen te hebben opgelopen bij het afschieten van vuurwerk. Jaarlijks wordt er vuurwerk geïmporteerd om de jaarwisseling al knallend te vieren. Velen denken bij het afschieten van vuurwerk, de wijsheid in pacht te hebben en gaan vaak roekeloos en gevaarlijk om bij het aanmaken van het knalwerk. En juist daarbij gebeuren de grootste ongelukken. De afgelopen zeker twintig jaar, zijn importeurs ertoe overgegaan, zeer gevaarlijk vuurwerk te importeren, dat bij niet professionele afhandelingen, levensbedreigende consequenties kan hebben. De zogeheten Kronto’s en Maripas zijn daar een goed voorbeeld van. Het was dan ook een juiste maatregel van de regering, dit vuurwerk als verboden aan te merken en een importverbod in te stellen. Maar net als bij vuurwapens, komt dit gevaarlijke en levensbedreigende vuurwerk, toch elk jaar weer tussen de containerladingen binnen en vindt zijn weg naar bepaalde lieden die het niet kunnen laten, het vermoedelijk voor een meerprijs te kopen. We kennen allemaal de gevaren van de Kronto’s en Maripas, die eigenlijk alleen door professionals (lees: militairen) mogen worden afgestoken. We memoreren het dodelijke ongeluk op een ponton tijdens de regering Venetiaan aan de Waterkant, toen zwaar vuurwerk door niet bevoegden werd afgestoken. Reeds vanaf dat moment moest het duidelijk zijn, dat dit soort zaken niet meer geïmporteerd, laat staan verkocht mochten worden. Maar talmen en zaken op hun beloop laten, daar zijn wij meester in. Er is dan wel een verbod op de import van zeer gevaarlijk explosief vuurwerk, maar de juiste c.q. stringente controle op dit gevaarlijke spul, laat zeer te wensen over. Het vorige jaar werden maar liefst ruim 60 containers vuurwerk uit voornamelijk China ons land binnengebracht. En daar zaten natuurlijk weer de gevaarlijke zware knallers tussen. En die hebben ook dit jaar weer hun weg gevonden naar lieden die een stiekeme bestelling hadden geplaatst. Wat zich aan de Ramlakhanstraat heeft afgespeeld, is een grof schandaal en laat zien wat onverantwoordelijken aan schade kunnen veroorzaken aan eigen bezittingen en dat van derden. Gelukkig deden zich hier geen persoonlijke ongelukken voor, maar het had best heel anders kunnen aflopen. De staat moet nu wel paal en perk gaan stellen aan de import, de verkoop en het in bezit hebben van dit gevaarlijke vuurwerk. Niet alleen in Suriname zullen we moeten overgaan tot strengere controle en bestraffing van overtreders, omdat het zo echt niet anders kan. In Nederland bijvoorbeeld worden de maatregelen tegen vuurwerk en het gebruik daarvan, steeds stringenter en wel totaal terecht. Daar ging men in de laatste jaren er zelfs toe over, zwaar vuurwerk naar de politie en politieauto’s te gooien. Gelukkig is dat hier nog niet gebeurd. Hoe plezierig we het afschieten van vuurwerk ook vinden, er dienen maatregelen te komen om ergere calamiteiten te voorkomen. De minister van Justitie en Politie dient naar onze mening, aan wetgeving te werken en haar ten spoedigste voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring. In deze wetgeving moet de strafbaarstelling naar onze mening, duidelijk verwoord worden en daarenboven dient de periode van verkoop en het afschieten van vuurwerk, aanmerkelijk ingekort te worden. Een goed voorstel zou zijn het afschieten slechts op 31 december en 1 januari toe te staan. Aanzienlijke straffen in een dergelijk wetsproduct, zullen er zeker voor zorgen, dat men zal afzien van de aanschaf van zwaar en levensgevaarlijk vuurwerk. Ook boetes aan de importeur van illegaal vuurwerk, zullen helpen het niet langer in te voeren. De controle op de naleving van een dergelijke wet, moet dan wel op de juiste wijze geschieden, omdat in de praktijk het maar al te vaak is voorgekomen dat er wel wetten zijn aangenomen en afgekondigd, maar dat in de praktijk, de controle op de naleving ernstig te wensen overlaat. Voor wat betreft het illegale vuurwerk, is de minister van Justitie en Politie aanzet om nu in te grijpen. Blijft ook deze bewindsman op dit stuk talmen, dan moet het voor een ieder duidelijk zijn, dat de zakelijke belangen van bepaalde figuren wederom groter zijn dan die van de gehele gemeenschap.