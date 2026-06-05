Rechter verplicht GOw2 brandstoflevering aan KLM binnen 24 uur te hervatten

De kantonrechter heeft vandaag, vrijdag 5 juni GOw2 Energy Suriname N.V. veroordeeld om de brandstoflevering aan de luchtvaartmaatschappij KLM binnen één dag te hervatten. De levering moet worden voortgezet totdat in een arbitrageprocedure definitief uitspraak is gedaan over het geschil tussen beide partijen.

Indien GOw2 geen gevolg geeft aan de rechterlijke beslissing, verbeurt het bedrijf een dwangsom van SRD 100.000 per dag, met een maximum van SRD 3 miljoen. Tegelijkertijd bepaalde de kantonrechter dat KLM bij iedere levering de geleverde brandstof moet betalen, evenals de concessievergoeding van USD 0,30 per gallon aan GOw2.

Het geschil tussen de partijen ontstond nadat GOw2 de brandstoflevering aan KLM-vliegtuigen op de Johan Adolf Pengel International Airport had stopgezet. Aanleiding daarvoor was een conflict over een verhoogde concessievergoeding die KLM niet langer wenste te betalen. Tussen beide partijen bestaat een Aviation Fuel Supply Agreement (AFSA) waarin de voorwaarden voor de levering van vliegtuigbrandstof zijn vastgelegd.

KLM stapte naar de rechter en vorderde onder meer dat GOw2 binnen twee dagen na de uitspraak schriftelijk zou aangeven op welke regelgeving de concessievergoeding en de verhoging daarvan zijn gebaseerd. Daarnaast verzocht de luchtvaartmaatschappij om opschorting van de betreffende vergoeding en een verbod voor GOw2 om de brandstoflevering aan KLM stop te zetten, op straffe van een dwangsom.

Volgens KLM heeft de stopzetting van de brandstofvoorziening geleid tot grote onzekerheid en vormt deze een schending van de bestaande overeenkomst tussen beide partijen. De maatschappij stelde dat zij steeds heeft voldaan aan de betaling van de brandstof zelf en uitsluitend bezwaar heeft gemaakt tegen de verhoogde concessievergoeding.

GOw2 voerde daartegen aan dat geschillen op grond van het contract moeten worden voorgelegd aan de International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce (ICC). Daarnaast stelde het bedrijf dat het verzoekschrift van KLM niet voldeed aan de vereisten van artikel 111 van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (NRv). Op basis daarvan verzocht GOw2 de rechter om de vorderingen van KLM af te wijzen.

De kantonrechter oordeelde uiteindelijk dat zij niet bevoegd is om inhoudelijk uitspraak te doen over het onderliggende contractuele geschil. Wel maakte de rechter gebruik van de bevoegdheid om een ordemaatregel op te leggen teneinde de situatie voorlopig te regelen totdat de arbitrageprocedure een definitieve beslissing heeft opgeleverd.

Met de uitspraak wordt de continuïteit van de brandstofvoorziening voor KLM-vluchten van en naar Suriname voorlopig gewaarborgd, terwijl de arbitrageprocedure tussen de luchtvaartmaatschappij en GOw2 wordt voortgezet.