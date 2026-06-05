Landveld: ‘Suriname sluit samenwerkingsakkoorden met Brazilië en Dominicaanse Republiek’

Raymond Landveld, minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers, een korte uiteenzetting gegeven over de recente staatsbezoeken van Suriname aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Landveld benadrukte dat het ging om staatsbezoeken aan beide landen, waarbij diverse overeenkomsten zijn ondertekend. Op het gebied van luchtvaart werd in Brazilië een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Surinaamse ministerie van TCT en het Braziliaanse ministerie van Havens en Luchthavens.

Volgens de minister is de overeenkomst gericht op het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de regulering van het transportverkeer tussen Noord-Brazilië en Suriname. Daarbij verwees hij naar de toenemende goederenstroom vanuit Brazilië naar Suriname via schoeners en andere vaartuigen.

“Er komen momenteel veel schoeners en andere transportmiddelen vanuit Brazilië naar Suriname met goederen. Door deze samenwerking willen we de processen beter reguleren en efficiënter laten verlopen”, aldus Landveld.

De minister ook gesprekken met het Braziliaanse ministerie van Toerisme. Daarbij is afgesproken om de samenwerking tussen beide landen verder te verdiepen. Hoewel er nog geen formele overeenkomst is ondertekend, zullen werkgroepen worden ingesteld die binnen één tot twee maanden, een concept-samenwerkingsovereenkomst moeten uitwerken.

Een vergelijkbare afspraak werd gemaakt met het Braziliaanse ministerie van Communicatie. Ook daar zullen werkgroepen worden samengesteld om mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en uiteindelijk tot een formele overeenkomst te komen.

Landveld zei dat tijdens het staatsbezoek aan de Dominicaanse Republiek, ook overeenkomsten zijn besproken en gesloten. Nadere details hierover zullen volgens hem, op een later moment bekend worden gemaakt.

De minister sprak zijn tevredenheid uit over de resultaten van de bezoeken en benadrukte dat de gesloten en voorgenomen overeenkomsten, bij moeten dragen aan een verdere versterking van de bilaterale relaties, economische ontwikkeling en betere connectiviteit tussen Suriname en de betrokken landen.