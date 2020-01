Op oudejaarsavond omstreeks 23.00uur, woedde er een grote brand op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en het Molenpad. Twee panden, een supermarkt en een woning, werden in de as gelegd. Er waren vijf brandweerwagens ter plekke om het vuur te blussen. Echter kon niet worden voorkomen dat de panden helemaal zijn afgebrand. Ook kon eruit de panden niets worden gered. Tijdens de brand was de weg gedeeltelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vorig jaar, op 1 januari 2019 was er ook een fikse brand in het centrum, toen brandde het winkelpand van Chiu Hung op de hoek van de Dr. Sophie Redmond-en Zwartenhovenbrugstraat, tot de grond toe af.