Jogi: ‘Parmessar weigerde eindverslag commissie aan parlement aan te bieden’

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) heeft kritiek geuit op commissievoorzitter Rabin Parmessar, omdat die volgens hem, weigerde het eindverslag van de parlementaire commissie over de verzoeken tot in staat van beschuldigingstelling van drie voormalige ministers, in te dienen bij De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens Jogi heeft de commissie, die belast was met het onderzoeken van de vorderingen van het Openbaar Ministerie, haar werkzaamheden afgerond, waarna het verslag is ondertekend. “Zes van de zeven commissieleden hebben het eindverslag ondertekend. Daarmee heeft het verslag kracht en status. De volgende stap is dat het in de huishoudelijke vergadering wordt gepresenteerd, zodat het parlement een besluit kan nemen over het verdere traject”, aldus Jogi.

De commissie werd door het parlement ingesteld, nadat de procureur-generaal verzoeken had ingediend om de voormalige ministers Bronto Somohardjo, Gillmore Hoefdraad en Riad Nurmohamed, in staat van beschuldiging te stellen.

Jogi verklaarde dat de commissie op 30 maart haar eerste vergadering hield en vervolgens negen bijeenkomsten heeft gehad om tot een eindrapport te komen. Volgens hem lag het eindverslag gisteren al gereed en werd het vanmorgen ondertekend door zes commissieleden.

Het verslag is aldus Jogi, door hemzelf ondertekend en door Rabin Parmessar, Prietsam, Charman, Chang en Plein. Eén commissielid heeft zijn handtekening niet geplaatst.

Jogi zegt dat hij verrast was, toen Parmessar tijdens de huishoudelijke vergadering naar voren bracht, dat er geen eindverslag kon worden uitgebracht. “Het eindverslag was al gereed en was door de meerderheid van de commissie ondertekend. Dan kan niet worden gezegd, dat er geen eindverslag is. Dat geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid”, stelde Jogi.

Volgens hem behoort het tot de taak van de commissievoorzitter om het verslag aan de huishoudelijke vergadering voor te leggen, waarna het parlement zich kan uitspreken over de verdere behandeling van de zaak.

Jogi zei dat tijdens de vergadering, voorstellen zijn gedaan om de kwestie door te geleiden naar een openbare vergadering van DNA. Daar zou vervolgens de behandeling van de verzoeken, tot in staat van beschuldigingstelling kunnen worden overgegaan.

Hij hoopt dat het parlement zich hierover spoedig kan uitspreken, zodat het proces kan worden voortgezet.

De discussie vindt plaats tegen de achtergrond van uiteenlopende standpunten binnen DNA over de vraag of de procureur-generaal voldoende informatie heeft verstrekt om tot een besluit te komen.

ABOP, NPS en VHP zijn van oordeel dat de aangeleverde informatie voldoende is voor verdere behandeling. NDP en PL vinden daarentegen dat het Openbaar Ministerie onvoldoende gegevens heeft verstrekt. BEP en A20 hebben zich tot dusver terughoudender opgesteld.

Door deze verdeeldheid bestaat nog onduidelijkheid over het verdere verloop van de behandeling van de vervolgingsverzoeken tegen de voormalige bewindslieden.