De Wet Rij-en Voertuigenbelasting die is ingegaan op 1 januari 2019, blijkt tot op heden niet uitvoerbaar te zijn. Leden van de oppositie zouden eerder hebben aangegeven, dat de wet een heleboel onduidelijkheden bevat. Ook gaat het volgens hen in feite om een dubbele belasting, omdat er al een verbruiksbelasting (government take) betaald wordt bij het tanken. De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft gezegd moeite te hebben met de controle op de naleving van deze wet, omdat zij niet de bevoegde instantie is om controle hierop uit te voeren, dat is de taak van de Inspecteur der Belastingen. Om deze redenen zou de wet tijdelijk zijn aangehouden, doch een groot deel van de samenleving heeft inmiddels deze belasting betaald. “Als de wet niet uitgevoerd kan worden, dan moet die ingetrokken worden”, zegt de VHP-parlementariër Mahinder Jogi, tegenover de krant.

Volgens hem is er een wet gemaakt die tot nu toe niet van kracht is geworden. “Dit is wederom het bewijs van nattevingerwerk. De coalitie heeft daarbij ook misbruik gemaakt van haar meerderheid in het parlement”, zegt Jogi. Hij geeft verder aan, dat de wet duidelijk bedoeld is om geld uit de samenleving te troggelen. “Men is heel haastig te werk gegaan, omdat men geld nodig had. Je kunt geen wet maken en over het hoofd zien dat die niet uitvoerbaar is”, stelt de parlementariër. Hij geeft verder aan dat het duidelijk is dat de samenleving niets van deze wet moet hebben.

“Als tegen één wet 40.000 tot 50.000 bezwaarschriften zijn ingediend, dan wil dat zeggen, dat men het niet aankan”, aldus Jogi.

Een ander punt zijn de tarieven, die zijn volgens Jogi veel te hoog. “De bedragen waren veel te hoog en ook dat heeft de oppositie vanaf het begin aangegeven.’’ Volgens hem zijn mensen niet in staat zulke hoge bedragen neer te tellen, terwijl alle overige vaste lasten reeds omhoog zijn gegaan. “Men heeft totaal geen rekening gehouden met de draagkracht van de samenleving”, stelt Jogi.

Financiënminister Gillmore Hoefdraad van zou in een vraaggesprek hebben gezegd, dat de aangepaste wet intussen klaar is en dat een ieder alsnog zal moeten betalen. “De wet is de wet en een ieder moet betalen”, aldus de bewindsman. Jogi kan zich hierin niet terugvinden en roept de samenleving op, niet te voldoen aan de betalingsverplichting. “De wet is daadwerkelijk een wet, laat de veroordeelde Bouterse zich alvast eraan houden”, aldus de parlementariër.

door Yves Kloppenburg