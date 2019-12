In november opende het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, een speeltuin in Beekhuizen. Het is de derde speeltuin die dankzij het ministerie tot stand is gekomen. In 2018 werd in Saramacca, Groningen, een speeltuin geopend en in datzelfde jaar, kwam er ook een in Paramaribo. Deze maand is ook het negende kunstgrasveld, in gebruik genomen. Het kunstgrasveld is gelegen in Mottonshoop. De velden worden mogelijk gemaakt door het ministerie met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, KNVB. Het ministerie schaart zich achter de Surinaamse artsen die unaniem stellen, dat onze jeugd meer moet bewegen. Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en dat is niet goed voor hun gezondheid. Er zijn veel soorten armoede, een daarvan is bewegingsarmoede, wat zoveel betekent als een gebrek aan beweging. Daar lijdt een deel van de Surinaamse jeugd aan. Dat is ook zichtbaar, want de jeugd is langzaam aan het uitdijen. Diabetes 2, vroeger een typische ouderdomskwaal, komt op steeds jongere leeftijd voor. Het ministerie wil de kinderen en jongeren van de bank en achter de computer, vandaan krijgen. Een nobel streven, alleen zijn drie speeltuinen en een aantal kunstgrasvelden, daarvoor niet genoeg. Het is een begin, maar er moet meer gebeuren. Kinderen spelen in veel buurten helemaal niet meer buiten. Een aantal jaren geleden werd er nog volop gevliegerd. Nu zijn vliegers nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen, net als veel andere spelletjes. In welke buurten spelen kinderen nog gewoon tikkertje? Veel buurten zijn gebouwd zonder dat er rekening is gehouden met kinderen. Vroeger was dat niet zo een probleem, er was weinig verkeer, dus kinderen konden naar hartenlust op straat spelen. Maar er komen steeds meer auto’s en bromfietsen en dat maakt de buurten er niet veiliger op. Het gevolg laat zich raden: ouders houden hun kinderen binnen, dat is wel zo veilig. Alleen niet zo gezond. Kinderen krijgen gymnastiek op school, maar een paar gymlessen per week, zijn echt niet voldoende. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft bewegingsrichtlijnen opgesteld voor kinderen van 4-18 jaar. Volgens de raad moeten kinderen en jongeren, elke dag een uur matig intensief bewegen. Lopen, rennen, touwtje springen, fietsen, dat is allemaal goed. Belangrijk is dat de hartslag verhoogd en de ademhaling versneld wordt. Behalve elke dag een uur matig intensief, moeten kinderen en jongeren minimaal drie keer per week aan bot- en spierversterkende activiteiten doen, zoals voetballen, hardlopen, basketballen, dansen, tennissen, etc. Dergelijke activiteiten verbeteren de kracht en het uithoudingsvermogen van de spieren. Langer, vaker en intensiever bewegen, is aldus de raad, nog beter. Keerpunt denkt dat veel kinderen wel voldoende matig bewegen, maar niet voldoen aan de norm van drie uur intensief bewegen. Van nature willen kinderen bewegen, maar de omgeving moet zich wel daarvoor lenen. Het zou al veel schelen als bij de bouw van nieuwe woonwijken, er gewoon trottoirs werden aangelegd. Echte brede trottoirs, niet die smalle strookjes gras die we in veel buurten voor de huizen zien. Verkeersdrempels in kinderrijke buurten zijn ook geen overbodige luxe. Het spelen op straat, het vliegeren: als dat terugkomt, zijn we op de goede weg.