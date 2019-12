De regering heeft de samenleving een belofte gedaan, maar in aanloop naar de verkiezingen, schijnt zij die geheel vergeten te zijn. De regering had beloofd de veiligheid terug te brengen. Voor het aantreden van deze regering was er ook sprake van criminaliteit, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit. Er vinden steeds meer roofovervallen plaats waarbij de daders niet schromen geweld te gebruiken. Burgers voelen zich steeds minder veilig, maar de regering schijnt zich niet druk te maken hierover. In het parlement is gesproken over het Safe City project, dat in bepaalde delen van Paramaribo uitgevoerd wordt en moet helpen de criminaliteit in te dammen en mogelijke daders moet helpen traceren. Camera’s kunnen nuttig zijn, maar het leven van een slachtoffer wordt niet teruggebracht door camerabeelden.

Wat we nodig hebben, zijn harde maatregelen en agenten die niet achter hun bureau zitten, maar de straat opgaan. De criminaliteit neemt toe en zowel de korpschef als de minister, zwijgt.

Er wordt geen enkel beleid gemaakt. Het is nu december, een maand waarin veel mensen inkopen gaan doen voor de feestdagen. Toch zie je geen politie in de binnenstad.

De korpschef zou de gemeenschap moeten toespreken en voorlichting moeten geven over hoe zij zichzelf kan beschermen, maar we horen niets. Het lijkt alsof het volk aan zijn lot is overgelaten. Waar blijft de politie?

Zouden we in de buurten niet meer surveillerende agenten moeten zien? De veiligheid heeft duidelijk geen prioriteit met als gevolg dat criminelen hun slag slaan.