De oplettende lezer of tv-kijker, zal het niet ontgaan zijn: het ministerie van Volksgezondheid heeft een dengue alert doen uitgaan. De regentijd is aangebroken en dan zijn er, aldus het ministerie, meer muskieten die dengue kunnen overbrengen. Brazilië, Venezuela, Para-guay, Mexico en andere landen in de regio, worden momenteel geteisterd door een dengue-epidemie. Tot nog toe is Suriname dat bespaard gebleven, maar wat niet is, kan nog komen. Weliswaar wordt er gespoten binnen een straal van 100 meter rondom adressen van gerapporteerde dengue-patiënten en ook wordt extra gespoten rondom hoog risicolocaties zoals kinder- en be-jaardentehuizen, maar de Aedes aegypti muskiet is een zeer actief insect en dan met name het vrouwtje. Van het mannetje heeft u niets te vrezen, die doet niets. Alleen het vrouwtje bijt. Ze steekt niet, ze bijt en daarna zuigt ze bloed uit het minuscule wondje dat ze gemaakt heeft bij haar slachtoffer. Ze bijt het liefst overdag. Het bloed is een soort van proteïne voor haar eieren, die ze nadat ze bloed opgezogen heeft, begint te leggen. Ze is beslist niet zuinig met haar eitjes, ze legt er per keer 100 tot 200. Van een eitje tot volwassen muskiet, duurt 8-10 dagen. Is het vrouwtje volwassen, dan leeft ze langer dan u waarschijnlijk denkt: ze kan namelijk twee weken tot veertig dagen leven, dat hangt een beetje af van de condities. Ze houdt bijvoorbeeld niet van kou. Gedurende haar leven legt ze vijf keer eieren, waarmee ze dus in haar eentje zorgt voor een populatie van 1000 nieuwe muskieten. De kans is ook heel groot dat alle eitjes uitkomen, want hoewel het vrouwtje haar eitjes in water legt – een miniem laagje is al genoeg- hebben de eitjes helemaal geen water nodig om te overleven. Als u denkt dat het leeggooien van containers en dergelijke genoeg is, heeft u zich vergist. De eitjes kunnen prima maandenlang overleven tegen de rand van een container, lege bloempot of ander voorwerp. Sterker nog, een lege bloempot of ander voorwerp, kan zelfs over grote afstanden verplaatst worden, dat deert de eitjes helemaal niet. Ze overleven prima, tenzij het voorwerp goed schoongemaakt wordt of bespoten met insecticide. Het is dan ook helemaal niet vreemd, dat in de regio en in ons buurland Brazilië, een epidemie gaande is, want de Aedes aegypti vermenigvuldigt zich razendsnel. Vijf vrouwtjes zorgen voor 5000 nieuwe muskieten. Het ministerie zegt de zaak nauwlettend in de gaten te houden en het gaat ook – mocht dit nodig zijn, extra bespuitingen doen in risicogebieden, maar Keerpunt is van mening, dat er wel wat meer gedaan kan worden. Wijken bezoeken, bijvoorbeeld. Door financiële noodzaak gedreven, zijn er steeds meer mensen die een bedrijfje aan huis beginnen. Dat kan van alles zijn, van auto’s repareren tot elektrische apparaten, als het maar een extraatje oplevert. Zo een klein bedrijfje, daar hebben de buren meestal geen moeite mee. Waar niet aan gedacht wordt, is dat er broedplaatsen voor muskieten gecreëerd kunnen worden. Elektrische apparaten die niet meer te repareren zijn, maar waarvan de onderdelen gebruikt kunnen worden. Half gesloopt staan die apparaten op erven en vormen ideale broedplaatsen voor het ijverige Aedes aegypti vrouwtje. Eerst bijt ze de bewoners en anderen in haar buurt, daarna begint ze eitjes te leggen. Ze blijft het liefst in de buurt van haar broedplaats. Een echt moedertje dus, al hoeft ze nadat ze haar eitjes gelegd heeft, er niet meer naar om te kijken. Die komen vanzelf uit en eenmaal volwassen, hebben de vrouwtjes maar één doel: zich zo snel mogelijk voortplanten en dat kan prima in diverse woonwijken.