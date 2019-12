De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) staat aan de vooravond van haar 70-jarig bestaan in maart 2020 en zal ook in het nieuwe jaar, onverkort doorgaan met het werken aan de realisatie van haar doelstellingen, namelijk de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap. De VSB wil een snelle verbetering van het investeringsklimaat. De VSB kijkt uit naar de verdere operationalisering van InvestSur, welke een katalyserende rol moet gaan vervullen in het werven van investeerders, met name buitenlandse investeerders. Terugblikkend op 2019 moet de VSB constateren, dat het nog niet goed gaat met het economisch en sociaal welzijn van ons land, vooral als gevolg van de meest recente economische crisis, welke zowel het bedrijfsleven als ons land, noodzaakte om weer opnieuw te beginnen. De VSB wenst wederom het belang te be-nadrukken van volledige transparantie en het betrekken van organisaties, die het be-drijfsleven vertegenwoordigen voor wat betreft ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de private sector in ons land. De VSB wenst ook te benadrukken, zeer ernstig geschokt te zijn geweest door de gebeurtenissen die zich hebben voltrokken op de concessie van Rosebel Gold Mines N.V., een paar maanden geleden, waarbij illegale goudzoekers wederom grote materiële schade hebben aangericht aan bezittingen van het bedrijf. Dit heeft zeer ernstige gevolgen gehad voor Rosebel Gold Mines, alsook voor de economie van ons land. De VSB wijst erop, dat dergelijke ge-beurtenissen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf en de economie van ons land, maar ook een verkeerd signaal afgeven aan de internationale ge-meenschap en potentiële investeerders. ‘’Ons land blijft echter in alle gevallen de grootste verliezer’’, aldus VSB. De VSB heeft ook dit jaar, de noodzaak van goede relaties met bevriende landen, de Verenigde Naties en ontwikkelingspartners benadrukt en ook concrete stappen ondernomen om te praten en in sommige gevallen samen te werken met vertegenwoordigers van deze landen en instanties. De hechte samenwerkingsbanden met de International Labour Organization (ILO), de International Organization of Employers (IOE) en de Caribbean Employers’ Confe-deration (CEC) zijn ook dit jaar constructief geweest. Ook is er met de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Wil-liams, een Memorandum of Understanding (MoU) getekend in het kader van de 2019 PEPFAR Small Grants Program. De grant is toegekend aan de Suriname Business Coalition (SBC) against HIV/AIDS and Non-Communicable Diseases, die een werkarm van de VSB is. De grant wordt besteed aan de executie van het project: Strengthening Key Populations in the Workplace. De VSB wenst ook het United Nations Development Programme (UNDP) te bedanken voor het wederom verschaffen van een grant aan de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking, om zodoende training en ondernemerschap onder de doelgroep te stimuleren. De VSB gelooft, dat de grant en prettige samenwerking met het UNDP, een ware expressie zijn van Sustainable Develop-ment Goal 17, Partnerships. De VSB heeft in 2019 ook vaker bezoek gehad van Anand Harrilall, Trade Commissioner van de High Commission van Canada om de mogelijkheden voor business te exploreren. Ook Maria Elena Portorreal, Senior Commercial Specialist for the Caribbean Region, die als standplaats heeft de Ameri-kaanse ambassade in de Dominicaanse Republiek, bracht een bezoek aan de VSB, waarbij commerciële aangelegenheden in Suriname, waaronder de rol die de VSB kan spelen bij verzoeken om informatie van diverse aard van Amerikaanse bedrijven, centraal stonden.