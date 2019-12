Laster en leugens. Dat is wat de meeste mensen die verdacht worden van seksueel misbruik, zeggen. Soms spreken de feiten voor zich, maar blijven de verdachten ontkennen en zich verschuilen achter een masker van onschuld. De afgelopen periode zijn personen die een voorbeeld zouden moeten zijn voor de jeugd, genoemd als verdachten van zedendelicten. Vorig jaar zou de geestelijk leider S.M., zich mogelijk hebben vergrepen aan een dame met een geestelijke beperking. Dit jaar kwam de muziekproducent A.K. in opspraak voor hetzelfde. Nu is Wayne Telgt, politicus en presentator van het bekende tv-programma To the Point, als verdachte van een zedenmisdrijf aangemerkt. Hij zou verluidt zou een minderjarig meisje dat bij Radio Apintie werkzaam is, misbruikt hebben. Haar moeder deed aangifte. Telgt heeft al zijn functies neergelegd, dit omdat de zaak in behandeling is. Uit het onderzoek moet blijken, of de aangifte op waarheid berust, moet nog blijken. Toch vragen ons af wat er gebeurt in ons land. Waarom maken juist de mensen die het goede voorbeeld moeten geven, aan jonge mensen deze fouten. Nu doen ook geruchten nu de ronde dat een zekere minister zich zou hebben vergrepen aan zijn secretaresse. In deze zaak is er geen aangifte gedaan en is het ook moeilijk voor de media om informatie hieromtrent te krijgen. Het is triest dat deze zaken gebeuren in ons land. Misbruik van kinderen en vrouwen is iets waartegen de kerk en politieke partijen zich uitspreken, maar helaas maken vooraanstaande leden van de kerk en anderen, zich schuldig aan dergelijke praktijken. Vooraanstaande en publieke personen moeten bepaalde normen en waarden hoog houden, want populariteit kan mensen danig in problemen brengen. Het is daarom van belang dat zij voorzichtig zijn in hun alledaagse handelingen. Wie een voorbeeld wil zijn, zal zich ook onberispelijk moeten gedragen.