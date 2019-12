Toen governor Robert van Trikt, officieel in maart dit jaar, de Centrale Bank van Suriname, CBvS, binnenstapte, werden door de regering conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen. Hiermee maakte de regering weer de zoveelste stap tot de monetaire financiering. Dit bleek al snel uit de publicatie van de weekbalans op de website van de moederbank van 1 tot 8 maart 2019. Het ging toen om een bedrag van ruim SRD 670 miljoen (SRD 670.144.70) dat onttrokken werd aan de moederbank. Vervolgens deden wij in april dit jaar de melding, dat volgens onze informatie, de CBvS alle lokale banken had geïnstrueerd, om 50 procent van hun vreemde valuta kasreserve in US-dolars onder het beheer van de moederbank te brengen. Wij vernamen toen dat de governor van plan was, het bedrag van de vreemde valuta kasreserve door te sluizen naar de staat, voor het financieren van het begrotingstekort. Onlangs kregen wij weer informatie uit bancaire kringen, dat Van Trikt de lokale banken onder zware druk zet om meer financiële middelen te parkeren bij de moederbank. De krant verneemt voorts, dat de governor momenteel druk uitoefent op de handelsbanken om nu 100 procent van de buitenlandse kasreserves onder beheer van de CBvS te brengen. De banken hebben tot nu toe hieraan geen gevolg gegeven, omdat het formaliseren van de 50 procent vreemde valutakasreserve, zoals eerder afgesproken, ook heel stroef verloopt. Ook worden de banken naar verluidt, door de governor elk einde van de maand onder druk gezet een belegging/geld voor de CBvS over te maken voor de periode van een week, zodat de moederbank die zogenaamd in haar ‘boeken’ kan registreren om dan de indruk te wekken, alsof de reserves van de moederbank, voor die maand ineens zijn toegenomen. Als de banken vervolgens het geld na een week terug verlangen, moeten zij bijna ‘bedelen en smeken’ om hun geld wederom op de rekening te zien. ‘’Het is allemaal window dressing”, stelt een betrouwbare bron. Ook vernam de redactie, dat de governor puur voor de show, doet alsof de monetaire reserves toenemen, maar in wezen worden die op verschillende manieren opgepoetst. Keerpunt vindt deze situatie schandalig c.q. misleidend, vooral omdat we al ge-ruime tijd weten, dat de moederbank kunstmatig overeind wordt gehouden door het geld van de handelsbanken. Vervolgens vernam Keerpunt, dat de governor de valutareserves van de banken wenst op te nemen om die vervolgens om te zetten in SRD’s. Dit zou betekenen, dat al het valuta spaargeld van elke doorsnee burger, omgezet in SRD zou kunnen worden. De lokale banken bieden tot nog toe behoorlijke weerstand tegen dat voornemen van Van Trikt,, maar de vraag is voor hoelang kunnen zij hun poot stijf blijven houden? Want het is van essentieel belang, dat de lokale banken er alles aan doen, het geld van hun cliënten te beschermen ingeval er foefjes worden bedacht door invloedrijke instanties, die op een makkelijke manier aan valuta wensen te komen.