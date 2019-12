Is er nu sprake van devaluatie of depreciatie van de Surinaamse dollar? Een vraag die niet slechts goed en overtuigend kan worden beantwoord door een monetaire autoriteit, maar het is wel voor ons allen van belang, te weten wat er nu precies aan de hand is met de waarde van de Surinaamse munt ten opzichte van de harde buitenlandse valuta, de dollar en de euro en waarom er thans zo een onoverzichtelijke toestand is ontstaan voor wat betreft de wisselkoersen en gevarieerdheid. De instabiliteit die er heerst op het zogeheten wisselkoersenfront, heeft wel tot gevolg dat de ongerustheid bij producenten, handelaren en zelfs de gewone loontrekker, in ernstige mate aan het toenemen is. Of er nu sprake is van devaluatie of depreciatie, maakt voor velen nog maar nauwelijks wat uit. Feit is dat de SRD bij een devaluatie vanwege de monetaire autoriteiten (Centrale Bank), de wisselwaarde van de eigen munt een officieel karakter heeft en krijgt en dat bij depreciatie, er andere factoren spelen die het geld in waarde doen verminderen ten opzichte van buitenlandse munteenheden waar intensief mee gewerkt wordt. Hoe we het ook draaien of keren, de verschillende wisselkoersen die momenteel worden gehanteerd bij de verkoop van dollars of euro’s, spreken voor zich en geven aan, dat de SRD aan waarde aan het inboeten is. Alleen het feit al dat de Centrale Bank niet ingrijpt met interventies, omdat ze er vermoedelijk niet toe in staat is, heeft tot gevolg, dat derden nu de vrije hand hebben gekregen om als een derde monetaire autoriteit te kunnen optreden. De impotentie van een Centrale Bank binnen onze geldmarkt, wordt door het vrijelijk kunnen optreden van geldhandelaren en het dirigeren c.q. manipuleren van de wisselkoersen, momenteel overduidelijk benadrukt. We schreven al eerder in deze krant dat naar onze mening, de geest momenteel duidelijk uit de fles is en dat wordt gedemonstreerd door het stelselmatig toenemen van de wisselkoersen voor de vreemde valuta en de verdere afwaardering van de SRD. Vraag en aanbod bepaalt heel nadrukkelijk en daar hebben de Centrale Bank en de overige zogeheten monetaire autoriteiten, totaal geen antwoord op, vandaar dat er momenteel op grote schaal gerommeld wordt met vreemde valuta en er een scala van verschillende wisselkoersen wordt gehanteerd. De geschiedenis is zich weer zeer opvallend aan het herhalen. Deze situatie hebben we ook al tijdens het militair bewind in de jaren tachtig gehad, toen er ook een groot gebrek aan vreemd geld was en geldhandelaren de koersen wisten bepalen. De komende week zal in Nederland bekend worden, wat er nu precies zal gebeuren met de 19.5 miljoen euro die door de Nederlandse justitie op Schiphol werd geconfisqueerd. Geld dat cash door de Centrale Bank van Suriname met bestemming Hong Kong, werd verstuurd en afkomstig was van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank. Suriname heeft een enorm gebrek aan vreemde valuta en dan wel in het bijzonder aan dollars en dat is duidelijk te merken aan de stijgende wisselkoersen voor de Amerikaanse munt. Indien de desbetreffende Nederlandse rechtbank ook beslist dat de 19.5 miljoen euro niet wordt geretourneerd, zal dat een extra zware klap voor de drie bankinstellingen betekenen en van negatieve invloed zijn op hun jaarrekening. Keerpunt beschikt over informatie dat de deviezensituatie de komende maanden naar de verkiezingen van mei 2020, er zeker niet beter op zal worden en dat er terdege rekening mee moet worden gehouden, dat de wisselkoersen verder zullen stijgen en dat zal zeker van invloed zijn op de prijzen van goederen en diensten. Zolang de exportvolumes van onze goederen niet drastisch stijgen, zullen de officiële en niet-malafide valuta inkomsten van dit land, niet toenemen. En om dat te kunnen bereiken, moet de productie in dit land ook zeer aanmerkelijk stijgen. En juist die productie hebben de beide kabinetten Bouterse 2010-2015 en 2015-2020, niet in voldoende mate op gang kunnen brengen, waardoor er nu zeer onvoldoende uit exporten wordt verdiend om dit land op de juiste wijze te kunnen draaien c.q. besturen. Ook is men er niet in geslaagd een SRD, die in 2010 bijna voor 100 procent gedekt werd en verhandeld voor SRD 2.80,- voor de Amerikaanse dollar, zijn waarde te waarborgen. De munt is nu zeer zwaar verzwakt en we hebben te maken met een zware waardedaling. Voor dezelfde Amerikaanse dollar moet nu zeker SRD 8.50,- worden neergeteld. Wie kan er nog spreken van een goed prudent gevoerd financieel en monetair beleid in de afgelopen 10 jaar? Telkenmale als de zogeheten revo-exponenten aan het roer van staat komen te staan, hebben wij in dit land te maken gehad met depreciatie en devaluatie van de Surinaamse munt. Eerst werd de waarde van de Surinaamse gulden in de jaren tachtig en onder het kabinet Wijdenbosch totaal vernietigd, en nu wordt vrijwel hetzelfde klaargespeeld met de in 2004 onder governor Telting geïntroduceerde Surinaamse dollar. Als er geen goed economisch, financieel en monetair beleid komt na mei 2020, krijgen wij met de grootste ellende en verdere verarming van de gehele samenleving te maken.