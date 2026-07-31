Veiling van uniek portret van Cynthia McLeod, opbrengst ten bate van monument in Paramaribo

Een bijzonder kunstwerk van de Nederlandse kunstenares Brenda Willems, wordt op vrijdag 31 juli geveild tijdens de afsluiting van de Surinaamse Maanden in de Amstelkerk. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan de restauratie van het zesde monument dat Stadsherstel Suriname wil behouden in de historische binnenstad van Paramaribo. Het kunstwerk is uniek, omdat het uit twee kunstwerken bestaat. Willems schilderde met olieverf een portret van schrijfster en historica Cynthia McLeod op een bestaand werk van kunstenares Melissa Faucher. Dat oorspronkelijke kunstwerk was speciaal gemaakt voor het Koto Museum in Paramaribo.

De veiling staat onder leiding van kunstenaar Dinie Besems, die als speciale veilingmeester optreedt. Van Besems is eveneens werk te zien tijdens de groepstentoonstelling ‘Fotoprenki Paramaribo/Stadsgezichten Paramaribo’. Willems volgde vanaf 2012 een vierjarige schildersopleiding aan Atelier Henk Sentel, Podium voor Fijnschilders. Daar leerde zij de klassieke schildertechniek van de oude meesters, waarbij een grisaille als onderschildering wordt aangebracht en het werk vervolgens in meerdere lagen olieverf wordt opgebouwd. Portretten vormen haar grootste passie. In 2023 maakte zij voor het televisieprogramma Sterren op het Doek een portret van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ook kunstenaar Alfredo Doornkamp, die deelneemt aan de Surinaamse Maanden, werkte destijds mee aan dat programma.

De inspiratie voor het portret van McLeod ontstond tijdens een bezoek aan het Elisabeth Samson Huis in Paramaribo in maart van dit jaar. Willems kreeg daar een rondleiding van McLeod zelf. “Ik was enorm onder de indruk van haar en van haar prachtige museum. Daarom wilde ik graag een portret van haar schilderen”, vertelt de kunstenares. Zij koos ervoor het portret te schilderen op een hoofddoek die zij kocht in het Koto Museum. De stof werd speciaal geprepareerd voor olieverf en vervolgens opgespannen op spielatten. Het kunstwerk heeft een formaat van 80 bij 80 centimeter. De veiling krijgt een extra bijzonder karakter, omdat Cynthia McLeod op 4 oktober haar 90ste verjaardag viert. Met de opbrengst van het kunstwerk wordt niet alleen een eerbetoon gebracht aan de invloedrijke schrijfster, maar wordt ook bijgedragen aan het behoud van Surinaams cultureel erfgoed.