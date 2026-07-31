Tsang: ‘Droge tijd gunstig voor infrastructurele werkzaamheden’

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) wil de verwachte droge periode benutten, om achterstallig onderhoud aan de infrastructuur versneld uit te voeren. Minister Stephen Tsang benardukte gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, dat verschillende aanbestedingen inmiddels zijn afgerond, waardoor aannemers op korte termijn kunnen starten met werkzaamheden aan wegen en andere infrastructurele projecten.

Volgens de minister volgt het ministerie de internationale weersverwachtingen nauwgezet. Er wordt rekening gehouden met een periode van extreme droogte als gevolg van een mogelijke super El Niño. Hoewel dergelijke omstandigheden uitdagingen kunnen opleveren voor onder meer de landbouwsector, bieden zij volgens Tsang, juist gunstige omstandigheden om wegen en andere infrastructurele voorzieningen aan te pakken. Het herstel van het wegennet staat daarbij bovenaan de agenda. Zo zijn de werkzaamheden aan de Domineestraat en de Zwartenhoven-brugstraat inmiddels van start gegaan. Daarnaast zullen de komende periode ook andere wegen worden aangepakt, nu de aanbestedingsprocedures voor diverse projecten zijn afgerond.

Tsang benadrukt dat de investeringen niet alleen bedoeld zijn om de kwaliteit van de wegen te verbeteren, maar ook om de verkeersveiligheid te vergroten. Tegelijkertijd moet een beter wegennet bijdragen aan de economische ontwikkeling van het land, vooral met het oog op de verwachte groei van de olie- en gassector. Naast de uitvoering van infrastructurele projecten werkt OWRO aan nieuwe wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Volgens de minister bevindt het wetsvoorstel zich in de laatste fase van voorbereiding. De wet moet duidelijke richtlijnen bieden voor de inrichting van woon-, bedrijfs- en andere ontwikkelingsgebieden, zodat ruimtelijke ontwikkelingen planmatig kunnen plaatsvinden en kwetsbare gebieden beter worden beschermd.

Ook het beheer van gebouwen krijgt volgens de bewindsman aandacht. Tsang zegt dat het ministerie werkt aan regelgeving die moet bijdragen aan het behoud van gebouwen en de aanpak van vervallen en verwaarloosde panden. Met duidelijke wettelijke kaders wil de regering zorgen voor een beter beheer van het vastgoed en een geordende ontwikkeling van woon- en bedrijfsgebieden.