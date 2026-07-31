Parlement eist opheldering over vissterfte Saramaccarivier

De Nationale Assemblée heeft Patrick Brunings, minister van Olie, Gas en Milieu gisteren ter verantwoording geroepen over de aanhoudende vissterfte in de Saramaccarivier. Vanuit het parlement klonk stevige kritiek op het uitblijven van duidelijkheid over de oorzaak van de milieuramp. Volgens verschillende parlementariërs duurt het onderzoek onaanvaardbaar lang.

Jennifer Vreedzaam (NDP) sprak van een grove nalatigheid. Zij wees erop, dat er zeven weken na de eerste meldingen, nog altijd geen uitsluitsel is over de oorzaak van de massale vissterfte. “Ik zie dat de minister het niet aankan op zijn niveau”, aldus Vreedzaam.

Aansluitend zei Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, dat minister Brunings onmiddellijk naar De Nationale Assemblée zou moeten worden ontboden, om uitleg te geven over de stand van zaken.

Brunings gaf een toelichting op de maatregelen die de regering inmiddels heeft getroffen. Hij zei dat verschillende ministeries gezamenlijk hebben opgetreden, omdat Suriname nog niet beschikt over een rampenplan voor dergelijke milieusituaties. Daarnaast zijn bewoners langs de Saramaccarivier dringend geadviseerd, geen rivierwater te gebruiken en geen vis uit de rivier te consumeren. Ook is noodhulp verleend aan de getroffen gemeenschappen.

Over de vertraging in het onderzoek verklaarde de minister dat de benodigde monsters niet in Suriname konden worden geanalyseerd. De monsters werden aanvankelijk naar Frans-Guyana gestuurd, maar moesten vervolgens worden doorgestuurd naar een laboratorium in Frankrijk. De onderzoeksresultaten worden naar verwachting binnen twee weken in Suriname ontvangen.